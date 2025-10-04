A notícia que atravessa o Brasil!

Professor de educação infantil é preso acusado de “beijar” parte íntima de aluna de 4 anos

A criança relatou os abusos à mãe.

Por Natan AMPOST

04/10/2025 às 09:30

Notícias do Brasil – A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) efetuou a prisão, na última quinta-feira (2/10), de um professor da educação infantil identificado como Tiago Alves Ferreira sob a acusação de estupro de vulnerável no Distrito Federal.

A vítima seria uma aluna de apenas quatro anos de idade, matriculada na Escola Classe 203 do Itapoã, onde o homem atuava como professor contratado temporariamente.

De acordo com as investigações da PCDF, o crime veio à tona após a coragem da pequena vítima. A criança relatou os abusos à mãe, que agiu prontamente, registrando a ocorrência na 6ª Delegacia de Polícia (DP), no Paranoá. As informações apuradas indicam que o professor Tiago Alves Ferreira teria praticado atos libidinosos, incluindo beijos nas partes íntimas da criança.

Leia também: Vereador Rosinaldo Bual é o único alvo da Operação Face Oculta que investiga esquema de “rachadinha” na CMM

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) confirmou que o professor integrava o quadro de contratos temporários da rede pública de ensino desde o início do ano letivo.

Após o recebimento da denúncia na quinta-feira (2), a SEEDF agiu com rapidez, determinando o afastamento e desligamento imediato de Tiago Alves Ferreira de suas funções. O caso foi formalmente encaminhado à Corregedoria para aprofundar a apuração dos fatos e tomar todas as medidas administrativas e disciplinares cabíveis.

O professor permanece preso preventivamente enquanto as investigações seguem em andamento para a completa elucidação do crime.

