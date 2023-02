Professor de escola pública diz a alunos que Jesus era ‘vagabundo e idiota’

Redação AM POST

Um professor do ensino médio da escola estadual Telina Barbosa da Costa, no bairro Messejana, em Fortaleza, escreveu na lousa: “Jesus é vagabundo e idiota”. O caso veio à tona durante um pronunciamento da deputada Dra. Silvana (PL), na Assembleia Legislativa do Ceará, na semana passada.

“Nunca vi um conteúdo tão asqueroso e terrível”, disse a parlamentar. “Esse professor é um infeliz, um desqualificado, que não pode afrontar a fé de toda uma classe. Não existe nenhuma justificativa lógica para um professor escrever algo assim.” O homem vai ser enquadrado em injúria religiosa, segundo Silvana.

Os alunos registraram o momento e denunciaram o docente aos pais. Segundo os estudantes, o acadêmico alegou que o intuito da aula era de “provocar discussões pertinentes ao conteúdo”.

A Secretaria Estadual de Educação do Ceará informou que a Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza, responsável pelas escolas da região, está apurando o ocorrido.

“Na rede pública estadual de ensino, o ambiente escolar é um espaço de respeito aos direitos humanos, de construção de cidadania e promoção da cultura de paz”, observou a Seduc. “Portanto, são repudiados atos de intolerância e discriminação religiosa. Denúncias devem ser feitas à Ouvidoria do Estado, pela Central 155.”

O Ministério Público do Ceará também foi acionado. O órgão comunicou que, por meio das promotorias de Justiça da Educação de Fortaleza, aliadas ao Centro de Apoio Operacional da Educação, analisará as ofensas do professor, segundo as quais Jesus era “vagabundo”.

*Com informação Revista Oeste