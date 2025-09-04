A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Professor infantil é preso suspeito de abusar de criança de 2 anos

O suspeito foi preso dentro da escola.

Por Beatriz Silveira

04/09/2025 às 20:09

Notícias do Brasil –   Um educador infantil Ricardo D’Arcanjos Vicente, de 37 anos, foi preso nesta quinta-feira em uma escola em Suzano, na Grande São Paulo, suspeito de estuprar um aluno de 2 anos.

A policia apurou que ele armazenava fotos e vídeos de pornografia infantil. Entre os arquivos, havia um vídeo no qual ele estaria abusando de um aluno, dentro da escola municipal.

A prisão temporária de 30 dias do educador, determinada pela Justiça, mudou a rotina da unidade de ensino, na qual estudam cerca de 300 crianças, com idades entre 1 e 3 anos.

Ricardo passou em um concurso público como auxiliar de desenvolvimento escolar, cujo resultado foi divulgado pelo governo municipal em 5 de agosto de 2022.

