Professor infantil é preso suspeito de abusar de criança de 2 anos

Notícias do Brasil – Um educador infantil Ricardo D’Arcanjos Vicente, de 37 anos, foi preso nesta quinta-feira em uma escola em Suzano, na Grande São Paulo, suspeito de estuprar um aluno de 2 anos.

A policia apurou que ele armazenava fotos e vídeos de pornografia infantil. Entre os arquivos, havia um vídeo no qual ele estaria abusando de um aluno, dentro da escola municipal.

A prisão temporária de 30 dias do educador, determinada pela Justiça, mudou a rotina da unidade de ensino, na qual estudam cerca de 300 crianças, com idades entre 1 e 3 anos.

Ricardo passou em um concurso público como auxiliar de desenvolvimento escolar, cujo resultado foi divulgado pelo governo municipal em 5 de agosto de 2022.