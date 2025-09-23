Professor suspeito de estuprar criança autista tem áudio vazado falando que gosta de zoofilia; ouça

Notícias do Brasil – Um professor de 37 anos, foi preso na última quarta-feira (17/9), em Maceió, Alagoas, acusado de estuprar um adolescente autista de 13 anos. O caso revela uma rede de crimes e um histórico de denúncias que já pesavam sobre o suspeito, incluindo zoofilia e armazenamento de material de abuso sexual infantil. A investigação, conduzida pela Delegacia de Crimes Contra Crianças e Adolescentes (DCCCA), expõe a vulnerabilidade de vítimas e a audácia do agressor, que usava identidades falsas e aplicativos de relacionamento para atrair seus alvos. Ele teve um áudio vazado falando que gosta de zoofilia.

O caso, que vem ganhando repercussão, teve início com a desconfiança da mãe do adolescente. A mudança de comportamento do filho e a descoberta de mensagens enviadas por um perfil falso em um aplicativo de relacionamento já eram sinais de alerta. O professor, usando um nome falso, chegou a se passar pelo pai da vítima, utilizando até um carro similar para criar uma falsa sensação de segurança. A estratégia de manipulação e camuflagem, segundo a polícia, era uma tática para se aproximar da criança.

O dia do crime, na segunda-feira (15), foi crucial para a investigação. A mãe, ao sair de casa, foi informada pelo porteiro do condomínio de que o filho havia saído na companhia de um homem barbudo e tatuado. O adolescente, ao retornar, relatou o abuso à mãe, desencadeando a ação policial. As imagens das câmeras de segurança do condomínio e as informações do veículo, um carro de cor prata, foram fundamentais para a identificação e localização do suspeito. A rapidez na resposta da família e da polícia permitiu a prisão do professor, que agora responde por estupro de vulnerável.

Apesar das evidências, o professor nega o crime e afirma não conhecer a vítima. No entanto, a investigação já confirmou que o encontro entre ele e o adolescente foi marcado pelo aplicativo de namoro Grindr, que é voltado para maiores de 18 anos.

Zoofilia

O que torna o caso ainda mais grave é o histórico de denúncias contra o professor. Além da acusação de estupro, a investigação revelou que o suspeito já havia sido denunciado em 2024 por zoofilia e por posse de material contendo abuso sexual infantil. A divulgação de um áudio em redes sociais, onde o homem fala abertamente sobre o desejo de praticar zoofilia, reforça as acusações e joga luz sobre a gravidade de seus atos.

“Eu tenho um amigo que curte essas paradas e a gente combinou de fod** uma galinha em um motel. Eu saio do trabalho quase 14h, para achar galinha é difícil, tem que ser logo cedo. Cadê eu achar galinha quinta ou sexta? Ai não rolou e eu doido para fod** uma galinha. O negócio é o cara comprar cedo o problema é onde botar a porra dessa galinha”, diz o homem no áudio.