A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Professor suspeito de estuprar criança autista tem áudio vazado falando que gosta de zoofilia; ouça

Homem já foi denunciado por zoofilia e armazenamento de material contendo abuso sexual infantil.

Por Natan AMPOST

23/09/2025 às 16:46

Ver resumo

Notícias do Brasil – Um professor de 37 anos, foi preso na última quarta-feira (17/9), em Maceió, Alagoas, acusado de estuprar um adolescente autista de 13 anos. O caso revela uma rede de crimes e um histórico de denúncias que já pesavam sobre o suspeito, incluindo zoofilia e armazenamento de material de abuso sexual infantil. A investigação, conduzida pela Delegacia de Crimes Contra Crianças e Adolescentes (DCCCA), expõe a vulnerabilidade de vítimas e a audácia do agressor, que usava identidades falsas e aplicativos de relacionamento para atrair seus alvos. Ele teve um áudio vazado falando que gosta de zoofilia.

PUBLICIDADE

O caso, que vem ganhando repercussão, teve início com a desconfiança da mãe do adolescente. A mudança de comportamento do filho e a descoberta de mensagens enviadas por um perfil falso em um aplicativo de relacionamento já eram sinais de alerta. O professor, usando um nome falso, chegou a se passar pelo pai da vítima, utilizando até um carro similar para criar uma falsa sensação de segurança. A estratégia de manipulação e camuflagem, segundo a polícia, era uma tática para se aproximar da criança.

Leia também: Homem é preso suspeito de estuprar adolescente autista em Autazes

O dia do crime, na segunda-feira (15), foi crucial para a investigação. A mãe, ao sair de casa, foi informada pelo porteiro do condomínio de que o filho havia saído na companhia de um homem barbudo e tatuado. O adolescente, ao retornar, relatou o abuso à mãe, desencadeando a ação policial. As imagens das câmeras de segurança do condomínio e as informações do veículo, um carro de cor prata, foram fundamentais para a identificação e localização do suspeito. A rapidez na resposta da família e da polícia permitiu a prisão do professor, que agora responde por estupro de vulnerável.

PUBLICIDADE

Apesar das evidências, o professor nega o crime e afirma não conhecer a vítima. No entanto, a investigação já confirmou que o encontro entre ele e o adolescente foi marcado pelo aplicativo de namoro Grindr, que é voltado para maiores de 18 anos.

Zoofilia

O que torna o caso ainda mais grave é o histórico de denúncias contra o professor. Além da acusação de estupro, a investigação revelou que o suspeito já havia sido denunciado em 2024 por zoofilia e por posse de material contendo abuso sexual infantil. A divulgação de um áudio em redes sociais, onde o homem fala abertamente sobre o desejo de praticar zoofilia, reforça as acusações e joga luz sobre a gravidade de seus atos.

“Eu tenho um amigo que curte essas paradas e a gente combinou de fod** uma galinha em um motel. Eu saio do trabalho quase 14h, para achar galinha é difícil, tem que ser logo cedo. Cadê eu achar galinha quinta ou sexta? Ai não rolou e eu doido para fod** uma galinha. O negócio é o cara comprar cedo o problema é onde botar a porra dessa galinha”, diz o homem no áudio. 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Amazonas

Caminhão com coco, banana e laranja irregulares é interceptado a caminho de Manaus

Produtos foram rechaçados pela Aderr após apreensão na BVA de Jundiá.

há 22 segundos

Amazonas

Prefeito de Manaquiri prorroga contrato de R$ 1,2 milhão para reforma do Centro Cultural

Documentos foram publicados no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas.

há 37 minutos

Amazonas

Estágio exclusivo para pessoas com TEA tem inscrições prorrogadas até sexta (26)

Bolsa de R$ 1.050,54 mais R$ 220 de transporte e 20h semanais, com seleção feita pelo CEA.

há 42 minutos

Polícia

Desmanche clandestino é descoberto em Manaus e dois homens são presos

Crime teria sido ordenado por homem conhecido como “Dubai”.

há 1 hora

Amazonas

Educação indígena em Envira vira alvo de investigação do MPF

O órgão instaurou um procedimento administrativo para estar à par da regularidade do sistema educacional indígena.

há 1 hora