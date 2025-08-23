A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Professora é presa após ser flagrada agredindo aluno de 4 anos que perdeu dente em ataque

O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando revolta e pedidos de punição exemplar.

Por Natan AMPOST

23/08/2025 às 14:59

Ver resumo

Notícias do Brasil – A professora Leonice Batista dos Santos, de 49 anos, foi presa nessa sexta-feira (22), em Palmeira das Missões, no no Rio Grande do Sul, depois de ser flagrada por câmeras de segurança agredindo um menino de apenas 4 anos dentro de uma escola em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

PUBLICIDADE

As imagens mostram Leonice discutindo com a criança e, em seguida, atingindo-a com uma pilha de livros. O impacto foi tão forte que o menino perdeu um dente e teve outros cinco seriamente comprometidos, sendo necessário o uso de aparelho ortodôntico para tratamento. O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando revolta e pedidos de punição exemplar.

De acordo com a delegada Thalita Giacomiti Andriche, responsável pela investigação, o caso foi inicialmente enquadrado como maus-tratos qualificado por lesão grave, mas não está descartada a possibilidade de tipificação por tortura, dado o nível de violência registrado. “Estamos tratando com máxima seriedade. O sofrimento causado à criança não pode ser minimizado”, destacou.

PUBLICIDADE

Leia também: Adolescente de 12 anos é apreendida suspeita de mandar matar a própria mãe em Manaus

Na delegacia, a professora permaneceu em silêncio durante o interrogatório, acompanhada de um advogado. A defesa, representada pelo advogado Henrique Bischoff Hartmann, informou que entrará com um pedido de habeas corpus, alegando que a acusada não oferece risco à investigação.

O caso ocorreu na última segunda-feira (18), mas a repercussão se intensificou após a divulgação das filmagens. Nas imagens, além da agressão, é possível ouvir o barulho da batida dos livros contra a criança. Após o ato, a professora chega a limpar o menino com um papel e o conduz para outro espaço da escola, numa tentativa de normalizar a situação.

O episódio levanta questionamentos sobre os protocolos de contratação e fiscalização em escolas, além de expor a necessidade urgente de políticas mais rigorosas de proteção infantil. Enquanto isso, familiares e a comunidade aguardam que a Justiça dê uma resposta à altura da gravidade da agressão, que deixou marcas físicas e emocionais irreparáveis na criança.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Manaus

Casas de madeira são consumidas por incêndio no bairro Morro da Liberdade em Manaus

Equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) foi acionada para apagar as chamas.

há 21 minutos

Amazonas

MP estipula prazo para prefeito Mário Abrahim resolver falta de iluminação em bairro de Itacoatiara

Segundo o documento, a ausência de iluminação pública nas vias de acesso e em áreas internas do bairro compromete a segurança da população.

há 23 minutos

Brasil

Governador Cláudio Castro do PL solta a voz e canta “Evidências” em jantar com Alexandre de Moraes

Apesar do clima festivo, o gesto de Castro pode gerar novos ruídos dentro do bolsonarismo.

há 28 minutos

Amazonas

Senador Eduardo Braga lamenta morte de advogado Leonardo Saunders

Senador manifestou solidariedade à família do advogado.

há 1 hora

Esporte

Flamengo enfrenta Barcelona em busca do bicampeonato do Intercontinental Sub-20 neste sábado; saiba onde assistir

Mengão encara o Barça no jogo onde pode garantir segundo título da competição.

há 1 hora