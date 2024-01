Programa ‘Voa Brasil’ será lançado em 5 de fevereiro com passagens aéreas a R$ 200

O projeto “Voa Brasil”, que possibilitará a comercialização de passagens aéreas por R$ 200, tem previsão de lançamento em 5 de fevereiro. A informação foi confirmada pela equipe do Ministério de Portos e Aeroportos nesta quarta-feira (24).

A estimativa do governo é que ocorra a venda de 6 milhões de bilhetes em 2024, visando incentivar o turismo nacional e o desenvolvimento regional para promover a inclusão social.

Nesta fase inicial, o “Voa Brasil” abrangerá aposentados federais que não tenham viajado nos últimos 12 meses e recebam até dois salários mínimos, além dos estudantes do Programa Universidade para Todos (ProUni).

A previsão do Ministério de Portos e Aeroportos é que aproximadamente 5 milhões de CPFs que não costumam viajar passem a utilizar o serviço devido aos descontos oferecidos pela iniciativa.

O objetivo do programa é tornar as viagens aéreas mais acessíveis a um maior número de brasileiros, impulsionando o deslocamento dentro do país, especialmente para áreas menos atendidas por esse meio de transporte.

De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a intenção é criar uma versão internacional do “Voa Brasil” para facilitar a ida de estudantes ao exterior, com concessão de bolsas. Ele afirmou na ocasião: “Estamos trabalhando com as companhias aéreas para desenvolver um excelente programa”.

Em 2023, o setor aéreo brasileiro registrou movimentação de mais de 112 milhões de passageiros, marcando a primeira vez que os números ultrapassaram os 100 milhões anuais desde o início da pandemia em 2020.

Houve um aumento de 15,3% em relação a 2022, embora o resultado tenha ficado abaixo do registrado em 2019. O aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, liderou em número de voos, com 14,7% do fluxo doméstico do país e 32% do internacional, seguido por Congonhas, na capital paulista, e o aeroporto de Brasília. Os dados foram divulgados na segunda-feira (22) pelo Ministério do Turismo e de Portos e Aeroportos.

Redação AM POST