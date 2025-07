Protesto em Brasília reúne apoiadores de Bolsonaro contra decisões do STF

Notícias do Brasil – Milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reúnem neste domingo (20), em Brasília, para uma grande manifestação em defesa do político. A mobilização tem como principal motivação a recente intensificação das medidas adotadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que envolvem investigações e ações judiciais direcionadas a Bolsonaro e seus aliados.

O ato teve início nas primeiras horas da manhã e ocupa a Esplanada dos Ministérios, um dos pontos mais emblemáticos da capital federal. Muitos participantes vestem camisetas com as cores do Brasil e carregam cartazes com mensagens de apoio ao ex-presidente, além de críticas ao que consideram uma perseguição judicial.

De acordo com os organizadores, o protesto busca “reafirmar os valores democráticos, o respeito à liberdade de expressão e a luta contra abusos de autoridade”. Líderes políticos, influenciadores digitais e apoiadores vindos de diferentes estados marcaram presença, tornando a manifestação uma das maiores desde o término do mandato de Bolsonaro.

A segurança foi reforçada por agentes da Polícia Militar e Força Nacional, a fim de garantir a ordem pública. Até o momento, a manifestação ocorre de forma pacífica, sem registro de confrontos ou incidentes graves.