Protestos pró-Bolsonaro são realizados em vários estados

Manifestantes pró-Bolsonaro se reuniram hoje em diferentes capitais do país em favor às pautas do governo Jair Bolsonaro (sem partido) e contra as medidas de isolamento social para conter a transmissão da covid-19, que são recomendadas por autoridades de saúde. Pela manhã, os apoiadores fecharam ruas em ao menos oito estados e no Distrito Federal.

Bolsonaristas de Manaus convocaram para este sábado (1º), às 15h, na Avenida das Torres uma mobilização de apoio ao Presidente Jair Bolsonaro e às ideologias políticas defendidas pelo Governo Federal.

No Rio de Janeiro, a rua de acesso a praia de Copacabana foi interditada e centenas se aglomeraram a favor de Jair Bolsonaro. Trios elétricos, cartazes, tumulto e violação das medidas sanitárias de proteção à covid-19 marcaram o protesto carioca.

Em Brasília, cerca de 5.000 pessoas ocuparam o gramado do Congresso Nacional vestindo verde e amarelo, de acordo com deputados aliados ao governo. A PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) divulgou que não fez um levantamento de pessoas no local e que não houve registros de brigas.

Também foram registradas manifestações em Belém, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza, Belo Horizonte e cidades do interior como Campinas (SP), Limeira (SP) e Ipatinga (MG). Nas redes sociais, apoiadores do governo postaram vídeos e fotos com as carreatas e manifestações.

Com o chamado “Eu Autorizo Presidente”, bolsonaristas organizaram atos em diferentes pontos do Brasil em suporte ao governo, que enfrenta críticas pela condução na pandemia do novo coronavírus.

O nome das manifestações foi uma resposta ao chefe do Executivo, que disse que aguardava “uma sinalização” dos brasileiros para “tomar providências” contra medidas de restrição de circulação decretadas por governadores e prefeitos contra a covid-19.

Veja registros dos protestos pelas redes sociais:

Carreata em Ipatinga-MG. Vale do Aço com Bolsonaro. 👊🏻🇧🇷#EuAutorizoPresidente pic.twitter.com/adlirYeIXK Continua depois da Publicidade — Jouberth Souza (@Jouberth19) May 1, 2021

Recife está com Bolsonaro!

Concentração para a carreata em apoio ao presidente. #EuAutorizoPresidente pic.twitter.com/zTjHZHDhKa — 💚💛Adriana (@AdriAlcantara38) May 1, 2021

Rio de Janeiro no esquenta vai ser GIGANTE

#EuAutorizoPresidente pic.twitter.com/Mj3cNKZAUw — Rose Barros . ANB 🇧🇷🌏 (@rosedbarros) May 1, 2021

Fonte: UOL