Prouni divulga resultado da lista de espera para o 2º semestre de 2025

Notícias do Brasil – O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu), divulgou nesta sexta-feira (29/08) o resultado da lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni) para o segundo semestre de 2025. Os estudantes que manifestaram interesse na lista podem conferir se foram pré-selecionados pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A lista de espera é destinada a candidatos que não foram selecionados nas chamadas regulares ou que não puderam ingressar por formação insuficiente de turma. Os pré-selecionados devem comprovar as informações de sua inscrição diretamente nas instituições de ensino, entre 29 de agosto e 5 de setembro, de forma presencial ou por meio eletrônico.

As instituições devem disponibilizar canais online para envio da documentação e emitir comprovante de entrega. Também são responsáveis pelo registro de aprovação ou reprovação do candidato e pela emissão do termo de concessão da bolsa, entre 30 de agosto e 12 de setembro. Caso a instituição realize processo seletivo próprio, os critérios não podem ser mais rigorosos que os aplicados aos demais estudantes, e não é permitida a cobrança de taxas.

Nesta edição, o Prouni oferece mais de 211 mil bolsas, sendo 118 mil integrais e 93 mil parciais, para mais de 370 cursos em 887 instituições privadas de todo o país. Administração lidera a oferta com 13.774 bolsas, seguida por Direito (13.152), Pedagogia (11.339) e Educação Física (8.939). Para Medicina, foram disponibilizadas 1.159 bolsas, sendo 988 integrais.

Criado em 2004, o Prouni completa 20 anos em 2025, tendo beneficiado mais de 3,5 milhões de estudantes. Atualmente, o programa atende 632.503 alunos em 1.851 instituições, sendo 533.790 bolsistas integrais. Entre os participantes, 56% são mulheres e 55% negros. A taxa de conclusão da graduação entre bolsistas é de 58%, comparada a 36% entre não participantes, evidenciando o impacto social do programa no acesso e na conclusão do ensino superior.

