PT afasta vereador que abriu caixão para provar que idoso não morreu de Covid-19

A direção executiva do PT de Minas Gerais informou nesta terça-feira (27) que decidiu afastar imediatamente o vereador William Faria, de Santa Bárbara do Leste (MG). No último domingo (25), o parlamentar divulgou nas redes sociais um vídeo abrindo o caixão de um idoso para mostrar que o homem não havia morrido de covid-19.

Em uma nota divulgada também nas redes sociais, o partido classificou o caso de “lamentável”. “Num dos momentos mais delicados vividos por toda a população mineira e brasileira em função da pandemia do novo coronavírus, a atitude do vereador representa uma ação violenta e desnecessária, além de ser uma grave ameaça à segurança sanitária”, diz trecho do comunicado.

Ainda conforme o partido, após o afastamento, “o vereador responderá no Conselho de Ética do PT-MG, como determina o estatuto partidário, em um processo que poderá culminar com a sua expulsão”.

Conforme o Hospital Irmã Denise (Casu), em Caratinga (MG), José Vieira do Carmo morreu com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e com sintomas de Covid-19. O idoso foi transferido para o hospital após ser atendido no sábado (24) em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Poucas horas depois, o paciente morreu.

De acordo com a família de José, ele fez um teste rápido que deu negativo. No hospital, o homem fez um segundo teste PCR, que ainda não saiu o resultado. Por conta da suspeita de Covid-19, o corpo do idoso foi levado para a funerária e depois encaminhado ao cemitério.

Família do idoso chamou o vereador

Devido ao teste rápido negativo, a família questionou o protocolo, já que eles queriam velar o idoso. Em seguida, os parentes resolveram entrar em contato com o vereador. Ao chegar no cemitério, o parlamentar usou um facão para abrir o caixão, que estava lacrado.

“Nós não podemos enterrar um cidadão com dúvida. Não é simplesmente pegar um cidadão e empacotar ele e falar que é Covid. A gente tem que ter certeza do que está fazendo”, afirmou o vereador.

Em nota ao G1, a prefeitura da cidade disse que discorda totalmente da ação irresponsável do vereador, que expôs todos que estavam no local ao risco de contaminação. A Polícia Civil informou que o vereador será investigado por crime de infração de medida sanitária preventiva, já que, segundo a polícia, o resultado do teste PCR só é divulgado em três dias.

Já o presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Leste informou que a conduta do parlamentar será investigada por uma Comissão Parlamentar de Inquérito.

