Publicitária do PT recebeu R$ 5 milhões de “Careca do INSS” entre 2023 e 2025

Notícias do Brasil – Entre novembro de 2023 e março de 2025, a publicitária Danielle Miranda Fonteles, reconhecida por seu trabalho em campanhas do Partido dos Trabalhadores (PT), incluindo a eleição de Dilma Rousseff à Presidência em 2010, recebeu R$ 5 milhões de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. Antunes é investigado por supostamente liderar um esquema de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), os repasses foram detalhados em relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. Danielle explicou que os valores, pagos em parcelas de R$ 1 milhão, fazem parte de um total de R$ 13 milhões referentes à venda de uma casa de praia em Trancoso, Bahia. O pagamento total do imóvel não foi concluído devido à Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, que bloqueou as contas de Antunes em abril de 2025, impossibilitando a finalização do negócio. Posteriormente, em maio de 2025, foi assinado um distrato.

Apesar do relatório do Coaf não apontar ilegalidade nos pagamentos, ele destacou que havia “cenário de risco elevado” em razão do histórico de fraudes de Antunes e do montante envolvido. Danielle afirmou que fornecerá às autoridades toda a documentação sobre a negociação, incluindo contrato, distrato e comprovantes de pagamento.

A situação também gerou discussões na CPMI do INSS, quando parlamentares questionaram a convocação de Edson Claro Medeiros Júnior, ex-assessor de Antunes. A base governista impediu o depoimento, provocando críticas do relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), que declarou: “Não tenho bandido de estimação”.