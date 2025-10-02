A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Publicitária do PT recebeu R$ 5 milhões de “Careca do INSS” entre 2023 e 2025

Segundo informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), os repasses foram detalhados em relatório da CPMI.

Por Jonas Souza

02/10/2025 às 16:44

Ver resumo

Notícias do Brasil  – Entre novembro de 2023 e março de 2025, a publicitária Danielle Miranda Fonteles, reconhecida por seu trabalho em campanhas do Partido dos Trabalhadores (PT), incluindo a eleição de Dilma Rousseff à Presidência em 2010, recebeu R$ 5 milhões de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. Antunes é investigado por supostamente liderar um esquema de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

PUBLICIDADE

Leia mais: TCE-AM investiga possível desvio de recursos da merenda escolar em Borba

Segundo informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), os repasses foram detalhados em relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. Danielle explicou que os valores, pagos em parcelas de R$ 1 milhão, fazem parte de um total de R$ 13 milhões referentes à venda de uma casa de praia em Trancoso, Bahia. O pagamento total do imóvel não foi concluído devido à Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, que bloqueou as contas de Antunes em abril de 2025, impossibilitando a finalização do negócio. Posteriormente, em maio de 2025, foi assinado um distrato.

PUBLICIDADE

Apesar do relatório do Coaf não apontar ilegalidade nos pagamentos, ele destacou que havia “cenário de risco elevado” em razão do histórico de fraudes de Antunes e do montante envolvido. Danielle afirmou que fornecerá às autoridades toda a documentação sobre a negociação, incluindo contrato, distrato e comprovantes de pagamento.

A situação também gerou discussões na CPMI do INSS, quando parlamentares questionaram a convocação de Edson Claro Medeiros Júnior, ex-assessor de Antunes. A base governista impediu o depoimento, provocando críticas do relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), que declarou: “Não tenho bandido de estimação”.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Manaus

Tráfego bloqueado na Ephigênio Salles após pane e derramamento de carga em Manaus

Interdição foi causada por pane em carreta e derramamento de cabos.

há 2 minutos

Manaus

Carreta apresenta pane na avenida Ephigênio Salles em Manaus

A carga de cabos transportada acabou se espalhando pela pista.

há 5 minutos

Amazonas

MP-AM investiga Eneva e Construtora Etam por danos ambientais e poluição de igarapé em Itapiranga

As empresas notificadas negaram qualquer intervenção que pudesse ter prejudicado o curso d’água.

há 11 minutos

Caiu na rede é post!

Anitta deixa Manaus novamente de fora dos ‘Ensaios da Anitta’ e frustra fãs

Pela primeira vez, a artista levará sua maratona de shows ao Norte do Brasil mas a cidade escolhida foi Belém.

há 17 minutos

Desaparecidos

Mulher desaparece e familiares pedem ajuda para localizá-la em Manaus

Vista por último na rua dos Rubis, no Nossa Senhora das Graças, Leda Cristina está desaparecida desde 22 de setembro.

há 24 minutos