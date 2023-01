Quadro de orixás retirado no Governo Bolsonaro voltará a ser exposto no Planalto, diz Janja

Redação AM POST*

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, afirmou que vai voltar a ser exibido no Salão Nobre do Palácio do Planalto quadro da pintora brasileira Djanira da Motta e Silva (1914-1979), que retrata a pintura de Orixás, retirada do local pela equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação do retorno da imagem foi comunicada pela equipe da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

A retirada da pintura que retrata as divindades africanas aconteceu em dezembro de 2019 e foi revelada pela revista Piauí, em reportagem publicada em agosto do ano seguinte.

“Vai voltar ao local que pertence, o Palácio do Planalto. Vai estar numa exposição, agora em janeiro, mas vai voltar. Aliás, faremos todo o trabalho de recomposição do acervo. Vamos tratar isso com muito carinho”, declarou Janja.

A pintura ficava no Salão Nobre, que quase não tem mobília, e é usado para eventos como a posses dos ministros e recepções a chefes de Estado. A obra dos anos 1960 foi posta na reserva técnica do acervo e saiu da exposição pública nos anos Bolsonaro. As circunstâncias sobre por que “Orixás” foi retirada do local ainda não são totalmente conhecidas.

O quadro mede 3,61 metros de largura por 1,12 metro de altura e foi pintado por Djanira, em 1966, com valor estimado, atualmente, entre R$ 1 milhão e R$ 4 milhões. O quadro retrata três orixás: Iansã (guerreira), Oxum (fartura, maternidade e beleza) e Nanã (sabedoria). Ao lado das divindades, há duas filhas de santo que ajudam nas cerimônias.

No final de 2018, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo mostrou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que é evangélica, mandou retirar obras de arte e imagens com simbologia católica do Palácio da Alvorada, onde o casal foi morar.

*Com informações da BBC