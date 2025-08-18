A notícia que atravessa o Brasil!

Quando cai a próxima parcela do Auxílio Gás? Veja calendário de pagamentos

O pagamento mais recente do benefício ocorreu em junho e a previsão é que volte a ser pago ainda em agosto.

18/08/2025 às 06:00

O Auxílio Gás é um benefício pago a cada dois meses para famílias com cadastro atualizado no CadÚnico e renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo.

O pagamento mais recente do benefício ocorreu em junho e a previsão é que volte a ser pago ainda em agosto, a partir da semana que vem (veja as datas mais abaixo). As outras parcelas deste ano estão previstas para outubro e dezembro.

O Auxílio Gás tem como base o preço médio do botijão de gás de cozinha de 13 kg nos últimos seis meses, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor em junho foi de R$ 108.

Quem já recebe o Bolsa Família ou é beneficiário de outro programa de transferência de renda também pode solicitar o Auxílio Gás. Os valores recebidos pelo auxílio não são computados como renda no CadÚnico.

O calendário de pagamentos do Auxílio Gás é o mesmo do Bolsa Família, que segue a ordem do dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Veja a seguir o calendário de agosto do Auxílio Gás.

– NIS de final 1: 18/8

– NIS de final 2: 19/8

– NIS de final 3: 20/8

– NIS de final 4: 21/8

– NIS de final 5: 22/8

– NIS de final 6: 25/8

– NIS de final 7: 26/8

– NIS de final 8: 27/8

– NIS de final 9: 28/8

– NIS de final 0: 29/8

Estadão Conteúdo

