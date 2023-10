Quarta maior hidrelétrica do país suspende operação por seca no rio Madeira

A Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, a quarta maior do país localizada em Rondônia, anunciou nesta segunda-feira (2) a interrupção temporária de sua geração de energia devido aos baixos níveis de vazão no rio Madeira. Esta é a primeira vez que a usina é desligada devido à falta de chuvas.

A decisão foi tomada em conjunto com autoridades do setor elétrico e visa atender aos limites de operação segura da usina, que possui uma potência instalada de 3,3 mil MW (megawatts). “O desligamento tem como objetivo preservar a integridade das unidades geradoras da hidrelétrica”, afirmou a Santo Antônio Energia em comunicado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esse desligamento destaca os alertas feitos por especialistas sobre os impactos da seca na região Norte do Brasil no setor elétrico do país. Atualmente, as vazões registradas no rio Madeira equivalem a cerca de 50% da média histórica, de acordo com a Santo Antônio Energia. Essa decisão ocorre também em um momento em que a usina nuclear Angra 2, que tem uma alta capacidade de geração, está fora de operação para reabastecimento de combustível. Vale ressaltar que a Usina Santo Antônio normalmente contribui menos para o sistema elétrico nesta época do ano, devido à seca na região.

Na quinta-feira (28), por exemplo, a usina gerou 703 MW (megawatts) médios, o que representa apenas 0,01% da geração total de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN) naquele dia, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O desligamento de Angra 2, combinado com as altas temperaturas das últimas semanas, resultou em um aumento significativo no preço da energia no mercado livre no final da semana passada. Na quinta-feira, o Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) atingiu R$ 259,11 por MWh (megawatt-hora), após meses operando no piso de R$ 69,04.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora os impactos de curto prazo estejam atualmente concentrados na indústria, o setor elétrico está atento a esse aumento de preço, pois o fenômeno El Niño pode causar secas nos rios da Amazônia, o que eventualmente afetaria os contratos de energia negociados pelas indústrias.

A Santo Antônio Energia afirmou que a suspensão das operações foi coordenada com o ONS, a Agência Nacional de Águas (ANA) e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e que não afeta o fluxo natural do rio Madeira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Mesmo nessas condições, o rio Madeira continuará seguindo seu curso natural, com a passagem da vazão concentrada pelo vertedouro principal da usina, sem qualquer impacto em seu fluxo natural”, declarou a empresa.

A usina de Santo Antônio já havia interrompido suas operações em 2014 devido a uma cheia no rio Madeira, enquanto outra grande usina na mesma bacia, a Usina de Jirau, continua operando.