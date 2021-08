Quatro ficam feridos e três morrem durante ataque a bancos em Araçatuba

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Moradores de Araçatuba, em São Paulo, viveram momentos de terror na madrugada desta segunda-feira (30/8). Criminosos fortemente armados atacaram agências bancárias na cidade. Há pelo menos três pessoas mortas. Destas, dois moradores e um assaltante. Houve confronto com a polícia, e pelo menos dois suspeitos foram presos.

Entre as vítimas, está um homem que estaria filmando a ação dos criminosos de dentro de um carro. Depois da investida, os bandidos abordaram pedestres e motoristas e os fizeram reféns. Alguns foram colocados sobre carros a fim de servirem de “escudo” para o bando. Os ladrões também cercaram bases da Polícia Militar e viaturas.

Nas redes sociais, pessoas postaram o tiroteio e os momentos de pânico vividos pelos moradores. A cidade fica a cerca de 500 km de São Paulo e tem 200 mil habitantes.

Em um dos vídeos, os bandidos colocam os reféns enfileirados na rua e avisam: “Quem sair vai levar tiro“.

Muitos reféns em Araçatuba, Deus nos proteja, muito tiro perto de casa #araçatuba pic.twitter.com/nGzHR7XeDW — Pituguinha (@mfviana) August 30, 2021

Basicamente fecharam Araçatuba por todos os cantos com explosões e tiros de fuzis e estão assaltando bancos no centro da cidade. Os caras estão encapuzados e estariam até com minas terrestres. O negócio tá bem feio. — Kaio Esteves (@kaioesteves) August 30, 2021

Minha cidade sob forte ataque coordenado, tiro e bomba para td lado pic.twitter.com/uDi4LT3jbo — Camargo (@lecamargo82) August 30, 2021

o tanto de tiros em Araçatuba cara— pic.twitter.com/5BHboejGlS — axxy៹⁷ PTD!! 👅 (@seokjmssi) August 30, 2021

Gente orem pela minha cidade está tendo ataque com tiro e tem até refém #Araçatuba pic.twitter.com/3nZxDlvVwd — Davi (@paulodavid1999) August 30, 2021

A exemplo de outros ataques semelhantes, a quadrilha atirou para cima, usou explosivos e ateou fogo em veículos. Os bandidos também bloquearam rodovias, dificultando acesso dos motoristas à cidade.

A quadrilha fugiu após a ação. O valor roubado pelos criminosos ainda não foi divulgado.

À TV Globo o prefeito Dilador Borges disse que mora a poucas quadras do centro, onde ocorreu o ataque às agências. “É uma sensação horrível, um horror. Ouvi todos os tiros, acompanhando através de vídeos. Não saí de casa, e peço à população que fique em casa”, destacou.

De acordo com Dilador, ele fez contato com o governador João Doria (PSDB), que, por meio do secretário de Segurança, afirmou que mandaria reforço policial de Rio Preto, Bauru e Prudente. As aulas foram suspensas na cidade, que tem 200 mil habitantes.

O secretário de Segurança Pública de São Paulo em exercício, Coronel Álvaro Batista Camilo, disse que o mega-assalto a banco em Araçatuba “é mais uma ação com informação privilegiada”.

Álvaro Camilo disse que “há indícios de que essas tropas são organizadas”. Pontou ainda que “eles têm um treinamento para fazer esse tipo de ação”. O coronel da PM comentou, no entanto, que é cedo para relacionar esta ação a outros grandes assaltos a bancos e empresas de carro-forte em outras cidades.

“Vai o nosso trabalho de inteligência para chegar nessas pessoas. Ainda é cedo para fazer qualquer relação com outras quadrilhas existentes, vamos focar nas investigações”, frisou.

Fonte: Metrópole