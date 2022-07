Quatro pessoas morrem carbonizadas em acidente entre carro e caminhão em rodovia

Quatro pessoas morreram em um acidente no início da tarde desta terça-feira (26) na BR-386 em Iraí, na região Norte do Rio Grande do Sul. A colisão frontal envolveu um Corsa com placas de Saudades (SC) e um caminhão de Caibi (SC).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 13h na altura do km 11. O carro pegou fogo logo após a colisão. Nele, estavam as quatro vítimas. O condutor do caminhão ficou ileso.

Ainda segundo a PRF, o caminhão seguia no sentido Iraí – Frederico Westphalen e o carro trafegava no sentido oposto. As causas do acidente estão sendo apuradas.

A pista foi parcialmente interditada para realização da perícia. A PRF informou que ainda não foi possível realizar a identificação das vítimas.

