Queda de elevador deixa três pessoas feridas

Nessa terça-feira, 11, três pessoas ficaram feridas após um elevador cair do segundo andar de um prédio no município de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Segundo informações, o equipamento estava com as revisões em dia.

Duas mulheres, um homem e um bebê estavam no elevador na tarde de ontem, em uma clínica odontológica do setor Jardim Buriti Sereno. Uma das vítimas teve fraturas nas pernas, outra no nariz e o homem teve ferimentos no tornozelo. Eles foram levados sem risco de morte para hospitais da região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o bebê não teve qualquer ferimento. A Polícia foi acionada para investigar as causas da queda do elevador e a área foi interditada.