‘Queria dormir, agora dormiu’, debocha PM após matar vizinho por reclamar de barulho

Nesse sábado, 17, o policial militar Lucas Torrezani, de 28 anos, se tornou réu por matar o músico Guilherme Rocha dentro de um condomínio após o homem reclamar do barulho durante uma festa no apartamento do suspeito.

De acordo com a juíza Lívia Regina Savergnini, no dia seguinte, o soldado ainda teria debochado do crime em um grupo de WhatsApp com amigos. “Queria dormir, agora dormiu”, dizia a mensagem enviada pelo suspeito.

Câmeras de segurança do condomínio registraram o homicídio, que ocorreu em abril deste ano na porta do apartamento de Lucas. Na ocasião, o músico foi até o local para pedir que ele e os amigos falassem mais baixo, pois ele e a família não estavam conseguindo dormir.

Guilherme voltou ao apartamento depois do PM começar a fazer barulho outra vez e conversou com Lucas novamente, mas o policial sacou uma arma, colocou no tórax dele por duas vezes e o ameaçou.

Logo após, Lucas bateu com a arma de fogo no rosto da vítima. O músico reagiu e tentou segurar o objeto, mas um amigo do soldado o empurrou e ele caiu. O PM disparou um tiro no ombro dele e a vítima ainda tentou sair e pedir socorro, mas caiu e agonizou até morrer.

Enquanto assistia o vizinho ir a óbito, Lucas ficou parado de frente para ele e continuou consumindo bebida alcoólica, sem acionar o socorro ou demonstrar qualquer nervosismo.

Lucas segue preso preventivamente e o amigo também responde pelo crime.

Redação AM POST