Rainha da Cavalgada de Pedra Branca morre aos 16 anos; polícia investiga circunstâncias

Notícias do Brasil – A morte da jovem Gabrielly Moreira, de 16 anos, conhecida como Rainha da Cavalgada de Pedra Branca, no interior do Ceará, chocou familiares, amigos e a comunidade local. A adolescente foi encontrada sem vida na madrugada de sexta-feira (19), em uma casa em construção, após sair com amigos para um bar.

Segundo relatos, os colegas informaram à família que Gabrielly teria passado mal e não resistido. No entanto, inconsistências nas versões apresentadas levantam dúvidas sobre o que realmente aconteceu naquela noite.

Investigação em andamento

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a causa da morte será esclarecida com a conclusão do laudo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), responsável pela análise do caso.

De acordo com o padrasto, Hércules Sales, a jovem apresentava hematomas, escoriações no rosto e nas mãos, além de um afundamento na cabeça, o que aumenta as suspeitas da família. Ele também relatou que, ao chegar ao local, encontrou o acesso bloqueado por pallets, que teriam sido derrubados para permitir a entrada.

A polícia foi acionada, mas segundo os familiares, não havia viatura disponível para ir ao local imediatamente. A ocorrência contou com apoio da Guarda Municipal de Pedra Branca e da Pefoce.

Relatos contraditórios

Uma das amigas que estava com Gabrielly, de 18 anos, apresentou versões diferentes sobre os momentos finais da adolescente. Em um relato, disse que a jovem teria passado mal de repente. Em outro, afirmou ter ouvido uma discussão seguida de um barulho forte, encontrando Gabrielly caída logo depois.

“Cada pessoa que vai falar com ela, ela muda a versão. É uma história totalmente diferente da outra”, disse o padrasto.

Quem era Gabrielly Moreira

Gabrielly era conhecida por sua participação em eventos culturais do município. Ela já havia sido coroada Rainha da Cavalgada de Pedra Branca e também conquistado o título de Princesa em outra edição da tradicional festa.

A morte precoce da adolescente mobilizou a cidade. A Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Elza Gomes Martins, onde estudava, e a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos de Pedra Branca publicaram notas de pesar, destacando o carisma, a alegria e a dedicação da jovem.

No fim de semana, familiares e amigos organizaram uma cavalgada em homenagem à memória de Gabrielly, reforçando a comoção que tomou conta da comunidade.