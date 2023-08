Uma imagem de raio-x divulgada nas redes sociais, nesta segunda-feira (7), mostrou a lesão gravíssima na coluna de Regilânio da Silva Inácio, de 42 anos, que foi atingido por um aparelho de academia com 150 kg, em Juazeiro do Norte, no Ceará.

As imagens mostram que a coluna da vítima ficou deslocada. Regilânio treinava em uma academia quando, durante o descanso, uma máquina chamada “hack squat” despencou em cima dele. Segundo os médicos, o aluno tem apenas 1% de chance de voltar a andar.

O homem passou por uma cirurgia no sábado (5) para estabilizar a coluna e ajudar a aliviar as dores. No procedimento, os médicos colocaram pinos e parafusos para fazer o realinhamento ósseo.

A família de Regilânio está fazendo uma campanha para ajudar nos custos do tratamento.

