O apresentador Ratinho, do SBT, esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter, nesta quinta-feira (22/6), após para criticar a Parada do orgulho LGBTQIA+, que ocorreu em São Paulo, no último dia 11 de junho. “Como é aquele negócio lá? A parada gay… queria pedir, vai fazer lá no sambódromo, a bagunça lá domingo, vai lá no sambódromo gente, lá você fica pelado e faz o que você quiser”, iniciou o apresentador que foi respondido por uma voz de fundo que dizia “é o orgulho gay”.

A fala ocorreu no Programa do Ratinho, no SBT. O apresentar seguiu com os ataques ao dizer que a Avenida Paulista, onde ocorre a marcha, deveria ser deixada “para as famílias”. “Deixa a Avenida Paulista para família, pra ir lá brincar com as crianças, deixa a Avenida Paulista para as famílias, vai na parada gay lá no diabo do sambódromo, lá pode, porque na minha opinião, a parada gay é um outro carnaval”, disparou o apresentador que teve as falas seguintes censuradas pela TV. Veja o vídeo do momento:

Ratinho foi fortemente aplaudido pela plateia e por seus companheiros de bancada. No Twitter, internautas classificam a fala do apresentador como “nojenta”.

TV: Ratinho critica Parada do Orgulho LGBTQIA+: “Deixa a avenida paulista para a família. Vão para o diabo do sambódromo. A parada gay é um outro carnaval dos infernos”. pic.twitter.com/PnC25Nsniy CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — CHOQUEI (@choquei) June 23, 2023

Redação AM POST