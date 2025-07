“Reaja Brasil”: Bolsonaristas convocam manifestações nas capitais para 3 de agosto

Notícias do Brasil – Está marcada para o dia 3 de agosto uma série de manifestações em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A mobilização, intitulada “Reaja Brasil”, ocorrerá simultaneamente nas capitais brasileiras e está sendo organizada pelo pastor Silas Malafaia. A campanha contará com vídeos de convocação com e sem a presença de figuras políticas.

Apesar da convocação, Bolsonaro não poderá participar presencialmente das manifestações. O ex-presidente está sujeito a medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o obrigam a permanecer em casa durante os fins de semana e feriados, além do recolhimento domiciliar noturno das 19h às 6h. Ele também está proibido de utilizar redes sociais e é monitorado por tornozeleira eletrônica.

PUBLICIDADE

Leia também: Pistoleiro invade clínica, mata homem e deixa outro ferido em Manaus; veja vídeo

Malafaia tem se destacado como principal articulador dos atos públicos em defesa de Bolsonaro e dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. O pastor também tem liderado campanhas pedindo anistia aos condenados e criticando o Supremo Tribunal Federal.

Os vídeos divulgados pela campanha “Reaja Brasil” fazem duras críticas ao STF e ressaltam, segundo os organizadores, o suposto tratamento desigual entre Lula e Bolsonaro pela Justiça brasileira.

PUBLICIDADE

A manifestação acontece no contexto da investigação que apura se Bolsonaro e seu filho Eduardo teriam pressionado autoridades internacionais, especialmente dos Estados Unidos, para que adotassem sanções contra integrantes do Judiciário e outras autoridades brasileiras.