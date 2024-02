Receita Federal confirma período para declaração do Imposto de Renda 2024

A Receita Federal anunciou que o prazo para a submissão da declaração do Imposto de Renda 2024, referente ao ano-base 2023, ocorrerá entre os dias 15 de março e 31 de maio deste ano. Essas datas mantêm o mesmo cronograma adotado em 2023, proporcionando aos contribuintes um período mais amplo para o cumprimento de suas obrigações fiscais.

Anteriormente, até o ano de 2022, o prazo de submissão iniciava geralmente no início de março e se encerrava no final de abril. Em 2023, houve um pequeno ajuste, com o início em 15 de março e o término estendido até o final de maio. A Receita Federal esclarece que esse cronograma será mantido nos anos subsequentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Richard Domingos, diretor executivo da Confirp Consultoria Contábil, ressalta a importância de os contribuintes se organizarem previamente, garantindo que todos os documentos necessários estejam em mãos nos dias que antecedem a abertura do período para a declaração do Imposto de Renda. Caso não encontrem os documentos, é recomendado buscar uma nova cópia para evitar contratempos durante o processo de declaração.