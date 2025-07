Receita Federal libera consulta ao 3º lote do IR 2025 nesta quinta (24)

Notícias do Brasil – A Receita Federal libera, nesta quinta-feira (24), a partir das 10h, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2025. Com 7,2 milhões de contribuintes contemplados, este é o maior lote da história em número de beneficiados e o segundo maior em valor total, somando R$ 10 bilhões. O lote também inclui restituições residuais de declarações de anos anteriores.

De acordo com o Fisco, grande parte do valor será destinada a contribuintes com prioridade legal ou que adotaram práticas incentivadas neste ano, como a declaração pré-preenchida combinada com a escolha de receber via Pix, critério que passou a gerar prioridade automática.

A distribuição é a seguinte:

6.316.894 contribuintes com declaração pré-preenchida e/ou Pix;

755.978 contribuintes sem prioridade;

83.575 contribuintes com idade entre 60 e 79 anos;

35.315 cuja principal fonte de renda é o magistério;

15.988 idosos acima de 80 anos;

11.298 pessoas com deficiência ou doenças graves.

A consulta deve ser feita no site oficial da Receita Federal, acessando a área “Meu Imposto de Renda” e clicando em “Consultar a Restituição”. Também é possível usar o aplicativo da Receita para dispositivos móveis.

Os pagamentos serão feitos no dia 31 de julho, diretamente na conta bancária ou chave Pix CPF informada na declaração. Quem não estiver na lista pode acessar o e-CAC, verificar pendências e, se necessário, enviar uma declaração retificadora para receber em lotes futuros.