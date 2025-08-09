A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Receita Federal promove leilão com Honda Civic a partir de R$ 6.800

O período de lances termina no dia 11 de agosto, com encerramento às 21h.

Por Jonas Souza

09/08/2025 às 15:28

Notícias do Brasil  – A Receita Federal realizará, em 12 de agosto, um leilão de mercadorias apreendidas — com lances iniciais geralmente abaixo dos valores de mercado. Destaque para um Honda Civic 2011 a partir de R$ 6.800.

Leia mais: Inimigo do Amazonas: Lula veta trecho do licenciamento ambiental que ia beneficiar pavimentação da BR-319

Outros veículos também chamam atenção pelos preços atraentes: um Gol City 2014/2015 com lance mínimo de R$ 5.100, e um Uno Mille 1996 partindo em apenas R$ 1.200.

Além dos automóveis, o leilão abrange diversos itens, como iPhones (três iPhones 15 com quatro fones AirDots por lance inicial de R$ 7.000), bolsas, bicicletas, perfumes, joias, instrumentos musicais, eletrônicos, ferramentas, máquinas industriais, motocicletas elétricas, escavadeiras, entre outros.

O período de lances será entre os dias 7 e 11 de agosto, com encerramento às 21h. As ofertas devem ser feitas pelo sistema eletrônico “Leilão Eletrônico” via e-CAC. Após o arremate, os vencedores têm até 30 dias para retirar os itens.

