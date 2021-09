Receita Federal vai leiloar carros, celulares e eletrônicos; saiba como participar

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Receita Federal vai realizar na próxima terça-feira (14) um leilão online de mercadorias apreendidas no Paraná. Os itens disponíveis vão de iPhones a tapetes de banheiro.

Quem tiver interesse pode enviar propostas até as 21h da segunda-feira (13), por meio deste link. No dia seguinte, às 9h, a sessão pública será aberta para lances.

Serão leiloados 318 lotes de mercadorias. Todas elas foram apreendidas e estão armazenadas em cidades do Paraná (Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e Cascavel) e Santa Catarina (Itajaí, Joinville e São Francisco do Sul).

Entre os produtos que podem ser adquiridos, há muitos smartphones, de marcas diversas, incluindo iPhone, veículos, smartwatches, aparelhos eletrônicos em geral, videogames, peças de automóveis, maquiagens, brinquedos, tapetes de banheiro e até ouro.

Os lances iniciais dos lotes podem ser baixos, como R$ 45 no caso do lote 8, de peças de carro, ou chegar a mais de R$ 1 milhão, como é o caso do lote 189, com equipamentos de solda.