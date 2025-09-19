Receita mira fraudes em combustíveis e retém cargas de R$ 240 milhões

Notícias do Brasil – A Receita Federal investiga um esquema de fraudes envolvendo a importação e comercialização de combustíveis, petróleo e derivados. A Operação Cadeia de Carbono cumpriu mandados em cinco estados: Alagoas, Amapá, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo.

Ao todo, foram realizadas diligências fiscais em 11 endereços. No Rio de Janeiro, fiscais já retiveram a carga de dois navios, avaliada em cerca de R$ 240 milhões, contendo petróleo, combustíveis e óleo condensado. Em São Paulo, o foco recai sobre depósitos e terminais de armazenamento.

De acordo com o órgão, empresas de fachada, com baixa capacidade financeira, aparecem como responsáveis por cargas milionárias, atuando como “laranjas” para ocultar os verdadeiros proprietários dos produtos e o fluxo de recursos. As suspeitas abrangem lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal. Pela legislação, mercadorias vinculadas a esse tipo de fraude podem ser retidas ou até declaradas perdidas em favor da União.

A Receita também apura a possível participação de grandes grupos empresariais, que utilizariam contratos complexos para esconder os beneficiários finais das operações. Como resposta, o órgão prepara uma nova norma para reforçar o controle sobre a importação de combustíveis, medida que vem sendo discutida com representantes do setor.

As ações da Operação Cadeia de Carbono seguem em curso, enquanto as autoridades aprofundam a análise de documentos, contratos e cadeias de propriedade para identificar os responsáveis e dimensionar o prejuízo aos cofres públicos.