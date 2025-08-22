A notícia que atravessa o Brasil!

Record é autorizada a entrevistar o influenciador Hytalo Santos na cadeia

Influenciador preso por suspeita de tráfico de pessoas falará pela primeira vez no Domingo Espetacular.

Por Natan AMPOST

22/08/2025 às 02:00

Notícias do Brasil – A Justiça de São Paulo autorizou a TV Record a realizar uma entrevista com o influenciador Hytalo Santos, preso desde a semana passada sob suspeita de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil.

A conversa, que será conduzida pelo jornalista Roberto Cabrini, deve ir ao ar na próxima edição do programa Domingo Espetacular. A informação foi divulgada pelo Metrópoles.

O Estadão procurou a assessoria do influenciador, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

A decisão foi assinada pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba, responsável pelo caso. No despacho, o magistrado destacou que a entrevista atende aos requisitos constitucionais e permite o direito de defesa pública do investigado. A gravação deverá respeitar todas as normas de segurança e regras internas da unidade prisional onde Hytalo se encontra detido.

Leia mais: Hytalo Santos e marido são transferidos para CDP de Pinheiros após prisão; assista

A entrevista acontecerá ainda em São Paulo, antes que o influenciador seja transferido para a Paraíba, conforme solicitado pelo Judiciário. Será a primeira vez que Hytalo falará publicamente na televisão desde sua prisão, ocorrida na sexta-feira passada, dia 15.

Hytalo Santos é investigado desde 2024 pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho. Ele é acusado de produzir e divulgar conteúdos com menores de idade em situações que configurariam exploração e adultização, nas redes sociais.

As denúncias ganharam força após um vídeo do youtuber Felca, publicado no dia 6, que expôs supostos abusos cometidos pelo influenciador.

De acordo com as autoridades, a prisão foi considerada necessária após indícios de que Hytalo, junto com o marido, estaria destruindo provas e intimidando testemunhas. A Justiça também considera que havia risco de fuga. Um veículo registrado na Paraíba teria sido localizado e, segundo os investigadores, seria utilizado para deixar o país por Foz do Iguaçu (PR) ou outra cidade da fronteira sul.

A defesa de Hytalo nega as acusações e afirma que o casal estava apenas de férias em São Paulo. Os advogados também sustentam que o processo já estava em andamento antes da repercussão pública, e que a prisão foi acelerada após as denúncias se tornarem virais nas redes sociais.

