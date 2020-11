Rede Globo tem pior audiência comparado aos últimos cinco anos

A queda de audiência da TV Globo segue como tendência, como mostram os dados do Ibope para o mês de outubro. De acordo com os números, divulgados pela coluna de Ricardo Feltrin, do UOL, o décimo mês de 2020 marcou a pior audiência mensal da emissora em quase dois anos e também registrou o resultado mais baixo para o mês nos últimos cinco anos.

No levantamento da Kantar Ibope Media sobre o mês passado, a Globo fechou com 11,4 pontos de audiência no país. A medição contabiliza períodos de 24 horas, onde cada ponto vale por cerca de 254 mil domicílios. O índice é o pior do canal desde janeiro de 2019 e o pior outubro desde 2015.

No mesmo período, a Record aparece em segundo com 4,6 pontos e o SBT na terceira com apenas 4 pontos. Com exceção da Record, que exibe o reality A Fazenda, as outras TVs abertas também apresentaram queda de setembro para outubro.

Continua depois da Publicidade

Os números da Globo relacionados ao share (medição de TVs ligadas em algum canal) também registraram redução em outubro. A emissora obteve 30,8% (cerca de 31 em cada 100 TVs ligadas) no mês passado. Em outubro de 2019, por exemplo, esse índice foi de 35,5%.

Fonte: Pleno.News