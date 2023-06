Região Norte tem o menor número de médicos, por habitantes, aponta levantamento do CFM

O Brasil possui 564.385 mil médicos, número considerado significativo, mas a distribuição dos profissionais por região está muito longe do ideal. Conforme levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM), em seu BI, divulgado este ano, o Norte possui a menor quantidade de médicos em atuação por 1000 habitantes, seguido do Nordeste. No ranking por estado, o Pará aparece em pior situação. Depois vem Maranhão, Amazonas e Acre.

O Sudeste possui 3,39 médicos por cada mil habitantes. No Centro-Oeste são 3,10 e, no Sul, 2,95. O Nordeste tem 1,93 e o Norte 1,45. Quando analisados os dados por unidade da federação, a discrepância na distribuição dos profissionais também é grande. O Pará, no Norte, está na pior colocação, com 1,18, seguido do Maranhão, no Nordeste, com 1,22. A lista segue com estados nortistas – o Amazonas, com 1,36 e o Acre, com 1,41 médicos por cada mil habitantes.

No interior, a situação é ainda pior. No caso do Amazonas, quando se leva em conta apenas os 61 municípios do interior – sem contar com a capital –, a relação é de 0,15 profissional por mil habitantes. Em relação a especialistas, o estado tem defasagem em várias áreas. Com uma população de 3,87 milhões de habitantes, o Amazonas possui apenas um especialista em Genética Médica, três em Medicina Física e Reabilitação, cinco em Medicina de Emergência e oito em Geriatria.

O Diretor Nacional de Educação Médica Continuada do IPEMED, do grupo Afya, André Raeli, em visita ao Amazonas, ressaltou que a defasagem de profissionais tem impacto direto no dia a dia da população. “Há especialidades que as pessoas precisam aguardar meses por uma consulta e/ou ainda têm que se deslocar até Manaus, para serem atendidas. Temos estudado esse cenário Brasil afora e proposto soluções para capacitar esses novos médicos que têm chegado em descompasso com as vagas de residência médica do país”, afirmou.

Os médicos que trabalham no interior do Amazonas reforçam que a demanda por especialistas é alta, no local. É o caso de Bianca Ruiz, médica generalista que atende no município de Iranduba (distante 19 km de Manaus). Ela conta que, durante os atendimentos, surgem muitos casos de doenças oftalmológicas, dermatológicas e neurológicas, principalmente nas consultas realizadas nas comunidades ribeirinhas. “Os pacientes dessas localidades são muito humildes e com baixo poder aquisitivo. Vivem da pesca e da produção rural. É muito difícil terem condições financeiras para se deslocar até Manaus, para procurar atendimento especializado”, observou.