Relator da anistia já classificou Bolsonaro como “maluco” e defendeu impeachment

Deputado Paulinho da Força, escolhido para relatar projeto sobre atos de 8 de janeiro, já criticou publicamente ex-presidente.

Por Fernanda Pereira

19/09/2025 às 11:16

Notícias do Brasil – O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), indicado nesta quinta-feira (18) pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para relatar o projeto de lei que trata da anistia a condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, já havia feito críticas duras ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em entrevista à CNN Brasil após os atos de 7 de setembro de 2021, Paulinho classificou Bolsonaro como “maluco” e “uma pessoa bem desequilibrada” e defendeu o impeachment do então presidente.

“O presidente Bolsonaro, a cada dia que passa, nos parece um pouco mais endoidado e mais maluco”, disse Paulinho na época, acrescentando: “É como se fosse um gato preso em um quarto e aí começa a esculhambar todo mundo, atacar as entidades, atacar as instituições e as pessoas”.

Leia mais: Paulinho da Força assume relatoria e projeto de anistia passa a ser chamado PL da Dosimetria

O deputado também anunciou que o Solidariedade discutiria oficialmente o impeachment de Bolsonaro, reforçando a posição em publicação na rede social X.

Na ocasião, o ex-presidente fez um discurso duro contra o ministro do STF Alexandre de Moraes, dizendo que não cumpriria mais suas decisões e criticando o sistema eleitoral.

“Dizer a esse indivíduo que ele tem tempo ainda para se redimir… Acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes. Deixa de ser canalha”, declarou Bolsonaro em um dos trechos do discurso.

