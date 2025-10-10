A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Relator da CPI do INSS diz que pedirá prisão do presidente de sindicato ligado ao irmão de Lula

Milton Baptista de Souza Filho ficou em silêncio durante seu depoimento à CPI.

10/10/2025 às 03:00

Ver resumo

Notícias do Brasil – O relator da CPI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), afirmou que vai pedir a prisão preventiva do presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindinapi), Milton Baptista de Souza Filho. A entidade tem como vice-presidente Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No fim da sessão realizada nesta quinta-feira, ele sustentou que há evidências de envolvimento do depoente em crimes.

PUBLICIDADE

“O que importa é que os dados provados pela CGU e pela investigação CPMI permitiram saber que o sindicato meteu a mão com força no dinheiro do aposentado, do pensionista. E nós não podemos permitir a manutenção da impunidade. Assim como foi pedido prisão de todos os demais, faço questão de dizer que vou pedir a prisão preventiva do senhor Milton Cavalo e de muitos outros integrantes do Sindinapi”, disse.

Ele também afirmou que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, que conduziram as investigações no âmbito da operação Sem Desconto já tinham conhecimento das ilegalidades cometidas pela entidade e optaram por não puní-la.

PUBLICIDADE

Leia também: Coronel Claudenir confronta vereador Salazar para que se posicione sobre Omar Aziz: “tá sendo marionete”

“Até esta data, as autoridades estavam botando a mão na cabeça do senhor Milton Cavalo e de toda a diretoria”, disse. Em seguida, defendeu que o trabalho da CPI refez a trilha da força-tarefa e encontrou crimes do depoente. “Aquilo que a gente apresentou hoje, a Polícia Federal já sabia faz tempo. Nós não copiamos de lá, não. Nós produzimos com facilidade o esquema da organização criminosa.”

Milton Baptista de Souza Filho ficou em silêncio durante seu depoimento à CPI e só falou para responder ao ex-ministro da Lula e deputado do PT Paulo Pimenta (RS) sobre a atuação do irmão do presidente da República no sindicato.

“Contrariando o meu advogado, quero dizer que ele nunca teve esse papel administrativo no sindicato. só político, de representação sindical. Nada mais do que isso”, disse. “Não precisei em nenhum momento solicitar a ele que abrisse qualquer porta do governo.”

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Brasil

Tarcísio acusa PT de campanha de difamação e reage sobre atuação contra MP

Chefe do Executivo paulista afirmou que há meses vem sendo alvo de uma ampla campanha de desconstrução de imagem.

há 23 minutos

Brasil

Câmara aprova urgência de projeto que regula atividade de influenciadores digitais no Brasil

PL cria regras de publicidade, proteção infantil e transparência para criadores de conteúdo online.

há 2 horas

Brasil

Lucas Pavanato é alvo de ameaças de morte nas redes sociais; suspeito é indiciado

Caso investigado sob segredo de Justiça envolve ataques virtuais intensificados após morte de ativista nos EUA.

há 3 horas

Manaus

Manaus pode sediar Câmara do Brics e abrir novas portas para investimentos internacionais

A proposta pode transformar a cidade em um novo polo de investimentos estrangeiros.

há 4 horas

Brasil

Mulher é morta pelo vizinho na frente dos filhos; veja vídeo

Vítima tentou fugir, mas foi morta na calçada de casa vizinha.

há 6 horas