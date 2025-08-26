A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Relator da CPMI do INSS comenta possível convocação de irmão de Lula

Deputado Alfredo Gaspar afirma que seguirá cronograma de depoimentos e priorizará ex-ministros e ex-presidentes do INSS.

Por Fernanda Pereira

26/08/2025 às 13:57

Foto: Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

Notícias do Brasil – O deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), relator da CPMI do INSS, se manifestou sobre uma eventual convocação de José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi) e irmão do presidente Lula, para prestar depoimento à comissão.

A convocação de Frei Chico é defendida por integrantes da oposição na CPMI, mas Gaspar ressaltou a necessidade de cautela e afirmou que seguirá um cronograma previamente definido de depoimentos.

“Considero importante que todas as pessoas de interesse da investigação possam prestar esclarecimentos, mas não é adequado antecipar convocações. Neste momento, priorizamos ouvir aqueles ligados diretamente à estrutura previdenciária, como ex-ministros da Previdência e ex-presidentes do INSS, para termos um recorte histórico consistente”, explicou o relator.

Leia mais: Eduardo Girão critica indicação de Omar Aziz para presidir CPMI do INSS e relembra falhas da CPI da Covid

Segundo investigações da Polícia Federal (PF), o Sindnapi arrecadou R$ 259 milhões em descontos considerados irregulares sobre aposentadorias entre 2019 e 2024, sem apresentar documentos que comprovassem a autorização prévia dos segurados.

“É uma ordem sequencial. Não adianta colocar o carro na frente dos bois. Precisamos de equilíbrio e serenidade. Não busco prestigiar nem denegrir; quero apenas apurar os fatos. Quem precisar ser ouvido, será ouvido”, afirmou Alfredo Gaspar.

