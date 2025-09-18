A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Relator diz que anistia geral e irrestrita na Câmara ‘é impossível’

Paulinho da Força afirma que vai construir texto “pelo meio”.

Por Fernanda Pereira

18/09/2025 às 12:30 - Atualizado em 18/09/2025 às 12:46

Ver resumo

Foto: Sérgio Lima/PODER 360

Notícias do Brasil – O relator do projeto de lei (PL) da anistia, o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), informou nesta quinta-feira (18) que o texto que irá apresentar não vai ser uma anistia total, como quer o Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“[Anistia] ampla, geral e irrestrita é impossível, né? Essa discussão eu acho que já foi superada ontem, quando o Hugo [Motta, presidente da Câmara] teve uma reunião de mais de 3 horas com o pessoal do PL. Acho que nós vamos ter que fazer uma coisa pelo meio. Isso aqui talvez não agrade nem extrema direita, nem extrema esquerda, mas agrade a maioria da Câmara”, comentou.

PUBLICIDADE

A discussão na Câmara é em torno da aprovação de um projeto de lei que que concede anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Aliados de Bolsonaro defendem que a anistia alcance também o ex-presidente, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a mais de 27 anos de prisão, em julgamento concluído na semana passada.

Paulinho da Força disse que tem relação “com esquerda” e “com direita”, que vai procurar governadores para influenciar as bancadas estaduais e que espera colocar o texto em votação já na próxima semana.

“Cabe a mim tentar fazer esse meio de campo aí. É o que eu vou fazer. Conversar com todo mundo para que no final a gente possa ter um texto que agrade a todos”, disse Paulinho.

PUBLICIDADE

Questionado por jornalistas se a matéria seria apenas de redução de pena, e não de anistia, o relator disse “nós não estamos mais falando de anistia”.

A urgência da anistia foi aprovada nessa terça-feira (18) com o apoio da maioria dos líderes da Câmara. Com a urgência aprovada, o texto pode ser votado a qualquer momento no plenário.

PUBLICIDADE

Está em disputa dentro da Casa o teor do texto, se será uma anistia ampla e irrestrita, como defende a oposição liderada pelo PL, ou um relatório mais restrito, com apenas reduções de penas.

Outra dúvida é se o texto deve alcançar todos os envolvidos, incluindo os organizadores e financiadores da tentativa de golpe de Estado, ou apenas os manifestantes do 8 de janeiro.

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa, entre outros delitos.

PUBLICIDADE

Aliados, generais e assessores próximos do ex-presidente também foram condenados, além de centenas de manifestantes que depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

O Supremo entendeu que o ex-presidente Bolsonaro pressionou os comandantes das Forças Armadas a aderir a um decreto para suspender a eleição e os poderes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, assim, permanecer no poder.

De acordo com as investigações, entre os planos previstos para anular a eleição de 2022, estava o de assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin, e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Leia mais: Crivella defende ampliar projeto da Anistia para incluir Bolsonaro

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Brasil

MTE desmente anúncio falso de vagas nos Correios nas redes sociais

Ministério alerta para golpe que pede pagamento de taxas.

há 36 minutos

Esporte

Brasil é eliminado do Campeonato Mundial de Vôlei após vitória da Tchéquia

Vitória da Tchéquia sobre a China resulta na pior campanha da Seleção Brasileira na história do torneio.

há 41 minutos

Polícia

Suspeito aponta ‘talaricagem’ como motivação do assassinato do empresário ‘Chefinho Cell’ em Manaus

Execução do empresário aconteceu dentro da loja de assistência técnica na zona norte de Manaus.

há 47 minutos

Polícia

Homem é preso após ser flagrado por vizinhos agredindo mulher em Manaus

Vídeos da agressão foram registradas por vizinhos. Procuradoria da Mulher da Aleam acompanha o caso.

há 52 minutos

Brasil

Advogado Nelson Wilians se recusa a assinar compromisso de dizer a verdade na CPMI do INSS

Durante o depoimento, Wilians negou conhecer o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, apelidado de “Careca do INSS”.

há 1 hora