Brasil

Relatório dos EUA aponta piora dos direitos humanos no Brasil, cita Moraes, Lula e critica atuação do STF

O documento apresenta duras críticas às ações do STF, à liberdade de expressão e também ao combate à violência policial em alguns Estados.

Por Natan AMPOST

12/08/2025 às 20:38

Notícias do Brasil – O Departamento de Estado dos Estados Unidos divulgou nesta terça-feira (12/8) seu relatório anual sobre direitos humanos, no qual alerta que a situação dos direitos humanos no Brasil piorou ao longo de 2024. O documento apresenta duras críticas às ações do Supremo Tribunal Federal (STF), à liberdade de expressão e também ao combate à violência policial em alguns Estados brasileiros.

Segundo o relatório, “os tribunais tomaram medidas amplas e desproporcionais para minar a liberdade de expressão e a liberdade na internet, bloqueando o acesso de milhões de usuários a informações em uma importante plataforma de mídia social em resposta a um caso de assédio”. A referência é ao bloqueio do X, antiga plataforma Twitter, onde seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram afetados após decisões do STF.

A crítica ao Supremo vai além: o texto afirma que, embora a Constituição brasileira assegure a liberdade de expressão para a imprensa e demais veículos de comunicação, “decisões do STF restringiram a liberdade de expressão de indivíduos considerados pela Corte em violação à lei que proíbe discurso antidemocrático”.

LEIA DOCUMENTO COMPLETO:relatorio-direitos-humanos-eua-br

O relatório também cita episódios que evidenciam a deterioração dos direitos humanos no Brasil. Entre eles estão as mortes causadas por policiais militares nos Estados de São Paulo e Roraima, ambos governados por políticos aliados ao ex-presidente Bolsonaro. Segundo o Departamento de Estado, “relatos críveis indicam assassinatos arbitrários ou ilegais; tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante; prisão arbitrária; e restrições graves à liberdade de expressão e de imprensa, incluindo ameaças e violência contra jornalistas”.

Além disso, o governo Lula é criticado por não agir de maneira eficaz para “identificar e punir autoridades que cometeram abusos contra os direitos humanos”, apontando uma falha estrutural no sistema de justiça e segurança pública do país.

Segundo o documento, a administração de Lula “minou o debate democrático ao restringir o acesso a conteúdo on-line” e “suprimiu discursos” desfavoráveis sob o argumento de ser “discurso de ódio”. Eis a íntegra (PDF – 150 kB, em inglês).

O lançamento do relatório acontece em um momento de crescente tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Desde que Donald Trump reassumiu a presidência americana em janeiro, as relações entre os dois países sofreram abalos significativos. Em julho, Trump anunciou tarifas de 50% sobre vários produtos brasileiros, medidas que começaram a valer este mês.

Leia mais: Wall Street Journal acusa Moraes de promover ‘golpe de Estado’ e politizar o STF

A imposição dessas tarifas foi diretamente relacionada por Trump ao processo criminal contra Jair Bolsonaro no STF, pelo suposto envolvimento do ex-presidente na tentativa de golpe de Estado que culminou na invasão das sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Especialistas apontam que o relatório americano não apenas reflete preocupações reais sobre os direitos humanos no Brasil, mas também é parte de uma disputa política mais ampla, marcada pela tensão entre governos aliados a Bolsonaro e a atual administração.

No Brasil, a reação ao relatório foi de crítica, com representantes do governo afirmando que o documento não considera os avanços alcançados no país e que a interferência estrangeira deve ser vista com cautela.

Para analistas de direitos humanos, o documento do Departamento de Estado reforça a necessidade de aprimorar a proteção das liberdades fundamentais e a responsabilidade das autoridades, principalmente em relação ao uso da força policial e à censura de vozes divergentes.

O relatório dos Estados Unidos integra um conjunto anual de avaliações globais, e sua publicação sempre repercute fortemente nos países analisados. No caso brasileiro, a combinação de acusações sobre censura, violência policial e impunidade cria um cenário preocupante para a imagem do país perante a comunidade internacional.

