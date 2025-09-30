A notícia que atravessa o Brasil!

Relatório internacional aponta deficiências do governo brasileiro no combate ao tráfico humano

A inclusão não significa sanções imediatas, mas funciona como alerta.

Por Fernanda Pereira

30/09/2025 às 08:08

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – Os Estados Unidos colocaram o Brasil na lista de países sob observação internacional em relação ao combate ao tráfico de pessoas. O relatório, divulgado nesta segunda-feira (29/9), cita falhas do governo brasileiro em ações de prevenção, fiscalização e acolhimento de vítimas.

O documento destaca que, apesar de avanços em legislações e iniciativas pontuais, persistem problemas estruturais na identificação de casos e na responsabilização de criminosos.

A África do Sul também foi incluída no mesmo relatório, sob as mesmas justificativas.

De acordo com a publicação, a inclusão na lista não significa sanções imediatas, mas funciona como alerta e pressão diplomática para que os países fortaleçam suas políticas de enfrentamento ao tráfico humano.

