Relatório internacional aponta deficiências do governo brasileiro no combate ao tráfico humano

Notícias do Brasil – Os Estados Unidos colocaram o Brasil na lista de países sob observação internacional em relação ao combate ao tráfico de pessoas. O relatório, divulgado nesta segunda-feira (29/9), cita falhas do governo brasileiro em ações de prevenção, fiscalização e acolhimento de vítimas.

O documento destaca que, apesar de avanços em legislações e iniciativas pontuais, persistem problemas estruturais na identificação de casos e na responsabilização de criminosos.

A África do Sul também foi incluída no mesmo relatório, sob as mesmas justificativas.

De acordo com a publicação, a inclusão na lista não significa sanções imediatas, mas funciona como alerta e pressão diplomática para que os países fortaleçam suas políticas de enfrentamento ao tráfico humano.

