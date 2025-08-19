A notícia que atravessa o Brasil!

Repórter da TV Record tem celular roubado minutos antes de entrar ao vivo; assista

Repórter Beatriz Casadei foi surpreendida por ciclista que tomou seu celular poucos minutos antes de entrar ao vivo no programa Balanço Geral.

19/08/2025 às 15:09

Notícias do Brasil – A repórter Beatriz Casadei teve o celular roubado pouco antes de uma entrada ao vivo para o programa Balanço Geral, da TV Record, na manhã desta terça-feira, 19. O crime ocorreu na Marginal Pinheiros, zona oeste de São Paulo, em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

Um ciclista passou rapidamente pelo local e tomou o aparelho da mão dela. Na gravação de outro repórter da emissora, Rafael Ferraz, que também estava no local, o homem aparece fugindo de bicicleta e guardando o celular.

Ferraz contou que dois ciclistas passavam próximos da equipe de TV e estavam no local há mais de meia hora.

“Quando eles perceberam o momento de fragilidade, eles já meteram o pé, tiraram o celular da mão da repórter e foram embora”, afirmou o outro repórter durante o programa.

A jornalista está bem e, após o ocorrido, foi à delegacia registrar um boletim de ocorrência.

Alta perto de estações de Metrô

Os furtos e roubos de celulares no entorno de estações de Metrô em São Paulo cresceram mais do que no resto da capital, conforme levantamento exclusivo do Estadão com bases em dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

No raio de até 250 metros das estações, a alta foi de 15,5% no 1º semestre, ante o mesmo período de 2024. Na cidade como um todo, subiu 9,6%.

Ladrões miram essas áreas por causa do grande fluxo de pessoas e dos smartphones, por onde multiplicam seus lucros com transferências bancárias. A região da Estação República, conexão das Linhas 4-Amarela e 3-Vermelha, é a que registrou mais crimes.

Estadão Conteúdo

