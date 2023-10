Resolução do CNJ assinada por Rosa Weber põe em risco a sociedade ao liberar psicopatas e seriais killers; especialistas condenam

A então ministra do STF Rosa Weber assinou, no inicio o ano, a resolução n°487, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que visa modificar a forma como pessoas com transtornos mentais que cometeram crimes são tratadas. A resolução, que segue as diretrizes do movimento antimanicomial, propõe a reabilitação psicossocial assistida em meio aberto para esses indivíduos.

A resolução n°487 do CNJ estabelece que os pacientes que estavam nos manicômios judiciários, por serem considerados inimputáveis devido aos seus transtornos mentais, agora deverão ter o cumprimento de suas penas em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica ou outras medidas em meio aberto. Essas pessoas serão acompanhadas pela Rede de Atenção Psicossocial (Raps).

De acordo com a resolução, em situações absolutamente excepcionais, os pacientes poderão ser internados, não mais em manicômios judiciários, mas em hospitais gerais ou em ambientes referenciados pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps). Isso significa que esses indivíduos serão colocados em internação junto com pacientes que não têm transtornos mentais.

Especialistas têm expressado preocupações em relação à resolução n°487 do CNJ. Para muitos, ela facilitará a liberação de pacientes com transtornos mentais infratores, mesmo que eles não estejam aptos para conviver em sociedade. Alega-se que a falta de um ambiente controlado, como os manicômios judiciários, pode colocar em risco a segurança dos pacientes e da sociedade em geral.

A psquiatra Ana Beatriz Barbosa criticou a decisão da ministra e afirmou que a sociedade de psiquiatria está indignada com a resolução porque, com isso, o Estado não protegem nem o cidadão, nem quem estaria sob a tutela.

“Rosa Weber assinou, regulamentou… Eu fui ver na regulamentação, não tinha um psiquiatra! Então a partir do ano que vem 6 mil e alguma coisa, não sei o número exato, vão está na rua. Critério: se eles queiserem se tratar ele vão para o CAPS [Centro de Atenção Psicossocial], se eles quiserem! O CAPS está pronto está pronto para o maníaco de Friburgo? Ele mata todo mundo lá”, disse.

“Para a sociedade é uma grande furada, porque eles vão está soltos e uma sociedade absolutamente sem saber se proteger. O Estado tá na seguinte: ele nem protege o cidadão comum e nem protege quem estaria sob a tutela. A sociedade de psiquiatria está aos berros”, completou.

