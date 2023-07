Resultado da 2ª chamada do Prouni é divulgado nesta segunda-feira (24)

O Ministério da Educação (MEC) tornou público, nesta segunda-feira (24), o resultado dos candidatos pré-selecionados na segunda chamada do Processo Seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao segundo semestre de 2023. A lista completa está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior – Prouni.

Para este semestre, a segunda edição do programa disponibilizou um total de 276.566 bolsas, sendo 215.530 integrais e 61.036 parciais, com 50% de desconto nas mensalidades.

Os candidatos pré-selecionados nesta segunda chamada devem providenciar a entrega da documentação exigida na instituição de ensino superior para a qual foram pré-selecionados. Esse procedimento deverá ser realizado no período de 24 de julho a 3 de agosto, com o objetivo de comprovar as informações fornecidas durante a inscrição.

Após a entrega dos documentos, a instituição de ensino deverá registrar a aprovação ou reprovação dos candidatos pré-selecionados no Sistema do Prouni (SisProuni). Este processo deverá ser realizado entre os dias 24 de julho e 9 de agosto.

Redação AM POST