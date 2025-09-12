Risco de fuga e ocultação de patrimônio justificaram prisão do “Careca do INSS”

Notícias do Brasil – A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (12/9) Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e o empresário Maurício Camisotti, dois dos principais alvos da Operação Sem Desconto. As prisões preventivas foram decretadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após a PF identificar risco de fuga e indícios de ocultação patrimonial.

Antunes, preso em Brasília, é apontado como lobista responsável por intermediar relações entre associações de aposentados e entidades que realizavam descontos irregulares nos benefícios. Ele teria movimentado pelo menos R$ 53 milhões, incluindo mais de R$ 9 milhões destinados a pessoas ligadas a servidores do INSS, e investido em imóveis de alto padrão, além de constar como representante de empresa nas Ilhas Virgens Britânicas.

Camisotti, detido em São Paulo, é apontado como sócio oculto de uma das entidades beneficiadas pelo esquema. Durante a operação, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, com apreensão de obras de arte, dinheiro em espécie e itens de luxo, incluindo uma Ferrari e uma réplica de carro de Fórmula 1. A PF informou que associações e sindicatos cadastravam aposentados sem autorização, utilizando assinaturas falsas para descontos automáticos, e empresas ligadas a Antunes funcionavam como intermediárias dos recursos desviados.

