Risco de fuga e ocultação de patrimônio justificaram prisão do “Careca do INSS”

Prisões fazem parte da Operação Sem Desconto, que investiga desvios de aposentadorias e pensões estimados em R$ 6 bilhões.

Por Fernanda Pereira

12/09/2025 às 11:04

Foto: Reprodução/hugobarretophoto

Notícias do Brasil – A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (12/9) Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e o empresário Maurício Camisotti, dois dos principais alvos da Operação Sem Desconto. As prisões preventivas foram decretadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após a PF identificar risco de fuga e indícios de ocultação patrimonial.

PUBLICIDADE

Antunes, preso em Brasília, é apontado como lobista responsável por intermediar relações entre associações de aposentados e entidades que realizavam descontos irregulares nos benefícios. Ele teria movimentado pelo menos R$ 53 milhões, incluindo mais de R$ 9 milhões destinados a pessoas ligadas a servidores do INSS, e investido em imóveis de alto padrão, além de constar como representante de empresa nas Ilhas Virgens Britânicas.

Camisotti, detido em São Paulo, é apontado como sócio oculto de uma das entidades beneficiadas pelo esquema. Durante a operação, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, com apreensão de obras de arte, dinheiro em espécie e itens de luxo, incluindo uma Ferrari e uma réplica de carro de Fórmula 1. A PF informou que associações e sindicatos cadastravam aposentados sem autorização, utilizando assinaturas falsas para descontos automáticos, e empresas ligadas a Antunes funcionavam como intermediárias dos recursos desviados.

PUBLICIDADE

Leia mais: PF faz buscas em escritório do advogado Nelson Willians em investigação da “farra do INSS” 

