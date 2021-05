Roberto Jefferson é ameaçado e sai de manifestação escoltado pela PM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson precisou sair escoltado pela Polícia Militar da manifestação em que participava na Av. Paulista. Tudo indica que o político estava sob ameaça de morte, conforme informado pelo setor de inteligência da PM.

“A Polícia Militar de São Paulo teve que colocar um colete à prova de balas no nosso Presidente do PTB, Roberto Jefferson, para retira-lo com segurança da manifestação na Paulista, após a ameaça à vida dele. Agradecemos muito a todos os policiais de São Paulo. Nossa gratidão!!”, compartilhou a vice-Presidente do partido, Graciela Nienov.

A Polícia Militar de São Paulo teve que colocar um colete à prova de balas no nosso Presidente do PTB, Roberto Jefferson, para retira-lo com segurança da manifestação na Paulista, após a ameaça à vida dele. Agradecemos muito a todos os policiais de São Paulo. Nossa gratidão!! pic.twitter.com/gOk4JxmYSW — Graciela Nienov (@GraciNienov) May 1, 2021

A jornalista Sandra Terena também se manifestou nas redes sociais, escrevendo que a “corda esticou”.

URGENTE: O presidente nacional do PTB, teve que deixar a manifestação na Av. Paulista escoltado pela Polícia Militar, após o setor de inteligência da PM detectar uma ameaça de morte do PCC contra Roberto Jefferson, denunciou a número 2 do partido @GraciNienov. A corda esticou.

Fonte: Pleno News