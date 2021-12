Rodrigo Gadelha é eleito o melhor profissional de marketing digital do Brasil

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um dos eventos mais esperados pelo mercado digital nacional, promovido pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, foi realizado nesta terça-feira (07) em São Paulo Os ganhadores do Prêmio ABComm de Inovação Digital 2021, a mais importante e aguardada cerimônia do do Digital do país, foram anunciados durante o evento, que ocorreu em 07 de dezembro em São Paulo. No total, foram aproximadamente 80 mil votos nas 9 categorias contempladas. Promovida pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em parceria com empresas mantenedoras e a escola de negócios digitais ComSchool, a premiação é realizada anualmente para estimular o desenvolvimento do mercado digital brasileiro.

Rodrigo Gadelha é considerado um dos principais nomes do Mercado Digital da América Latina. Com planejamento de campanhas e palestras no EUA, México, Uruguai, Argentina, França, Portugal e Brasil.

Palestrante keynote internacional, realizou mais de 1.000 palestras no exterior e no Brasil, sendo premiado diversas vezes em Congressos, Concursos e Prêmios de comunicação.

Eleito o profissional de Social Media do Brasil do ano em 2018 pela ABComm – Associação Brasileira de Comércio eletrônico. E indicado em 2020 no Prêmio Abradi (Associação Brasileira dos Agentes Digitais) na categoria melhor profissional de Redes Sociais do Brasil.

Executivo e consultor nas áreas de Empreendedorismo, Digital Business, inovação, Marketing Político Digital e tendências digitais.

Diretor nos principais grupos de Comunicação do mundo como Publicis Group (um dos três maiores grupos de publicidade mundo), Edenred (Presente em 46 países) e Grupo Eugenio (Considerado o maior especialista em Marketing imobiliário da América Latina), participou do desenvolvimento de Campanhas Mundiais e Projetos para Natura, Chevrolet, Unimed, Volkswagen, Sanofi, Ipiranga, Bradesco, Bayer, CVC, Pfizer entre outros.

No Marketing Político Digital desenvolveu sua própria metodologia de Planejamento Estratégico a RG Moebius usada em Campanhas para Governo Federal, Presidentes, Governadores, Prefeitos e etc.

Perfil:

https://www.instagram.com/rodrigogadelha/

Sobre a ABComm:

Fundada em 2012, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) surgiu para fomentar o setor de e-commerce com informações relevantes, além de contribuir com seu crescimento no país. A associação reúne representantes de lojas virtuais e prestadores de serviços nas áreas de tecnologia da informação, mídia e meios de pagamento, atuando frente às instituições governamentais, em prol da evolução do setor. A entidade sem fins lucrativos é presidida por Mauricio Salvador e conta com diretorias específicas criadas para fomentar todo o setor, entre elas: Novos Negócios; Relações Governamentais; Mídias Digitais; Relações Internacionais; Meios de Pagamento; Capacitação; Desenvolvimento Tecnológico; Empreendedorismo e Startups; Jurídica; Métricas e Inteligência de Mercado; Crimes Eletrônicos; e Marketing. Para mais informações, acesse: www.abcomm.org

* Com informações da assessoria de imprensa