Rompidos no passado, Nikolas Ferreira defende Silas Malafaia diante de investigação da PF

Notícias do Brasil – Após o pastor Silas Malafaia ser incluído em um inquérito da Polícia Federal que apura suposta tentativa de obstrução de Justiça de Eduardo Bolsonaro, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou vídeo defendendo o religioso e criticando o que chamou de ameaça à liberdade de expressão.

“Silas não é deputado, não é senador. Ele é um pastor. Daqui a pouco, não vai sobrar nenhuma voz aqui no nosso país”, afirmou Nikolas em sua postagem no Instagram. O deputado pediu para que a sociedade foque na mensagem do pastor, e não no mensageiro.

O gesto de apoio representa um reencontro público entre os dois, que tiveram desentendimentos durante as eleições municipais de 2024 em São Paulo, quando divergências sobre candidatos provocaram atrito.

O inquérito, aberto por determinação do ministro Alexandre de Moraes a pedido da Procuradoria-Geral da República, investiga a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, tentando influenciar o andamento do processo sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Malafaia tem se destacado como voz ativa na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros investigados nos casos relacionados à trama golpista.