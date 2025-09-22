Saiba a verdade sobre o rumor de que a Receita Federal vai fiscalizar adultos que moram com os pais

Notícias do Brasil – Nos últimos dias, uma notícia falsa se espalhou nas redes sociais afirmando que a Receita Federal passaria a fiscalizar, a partir de 2026, adultos que ainda moram com os pais. Segundo a publicação enganosa, pais e filhos poderiam ser notificados e até penalizados por suposta irregularidade nas declarações de Imposto de Renda. A informação, no entanto, foi desmentida oficialmente pelo órgão.

De acordo com o boato, a Receita utilizaria inteligência artificial e cruzamento de dados de aluguel, contas de consumo e movimentações bancárias para identificar quem teria condições de viver de forma independente, mas continuaria morando com a família. A notícia chegou a mencionar risco de multas, autuações e até prisão em casos considerados graves, o que gerou preocupação entre internautas.

Em nota, a Receita Federal classificou a narrativa como fake news. O órgão destacou que não existe nenhum plano de fiscalização voltado a adultos que vivem com os pais. O que de fato será implementado é um sistema de integração de dados imobiliários, com o objetivo de unificar diferentes bases de informações, reduzir inconsistências e tornar o processo de fiscalização mais eficiente.

A instituição também rejeitou qualquer ligação entre o novo sistema e cobrança de aluguel ou dependência financeira em declarações de Imposto de Renda. “A mentira tenta relacionar isso, de maneira confusa, com pagamentos de aluguel ou algo nesse sentido. Isso não existe, nem faz o menor sentido”, destacou a nota.

Por fim, a Receita Federal reforçou o alerta à população para não cair em desinformação. O órgão lembra que boatos como esse têm potencial de gerar insegurança e medo desnecessário. “Não caia em fake news, desconfie de quem mente pra você sem fundamento ou razão aparente, a não ser causar medo e desinformação”, concluiu.