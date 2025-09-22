A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Saiba a verdade sobre o rumor de que a Receita Federal vai fiscalizar adultos que moram com os pais

Órgão esclarece informação e reforça alerta contra fake news que circulam nas redes sociais.

Por Jhon Lobato

22/09/2025 às 18:44

Ver resumo

Notícias do Brasil – Nos últimos dias, uma notícia falsa se espalhou nas redes sociais afirmando que a Receita Federal passaria a fiscalizar, a partir de 2026, adultos que ainda moram com os pais. Segundo a publicação enganosa, pais e filhos poderiam ser notificados e até penalizados por suposta irregularidade nas declarações de Imposto de Renda. A informação, no entanto, foi desmentida oficialmente pelo órgão.

PUBLICIDADE

De acordo com o boato, a Receita utilizaria inteligência artificial e cruzamento de dados de aluguel, contas de consumo e movimentações bancárias para identificar quem teria condições de viver de forma independente, mas continuaria morando com a família. A notícia chegou a mencionar risco de multas, autuações e até prisão em casos considerados graves, o que gerou preocupação entre internautas.

Em nota, a Receita Federal classificou a narrativa como fake news. O órgão destacou que não existe nenhum plano de fiscalização voltado a adultos que vivem com os pais. O que de fato será implementado é um sistema de integração de dados imobiliários, com o objetivo de unificar diferentes bases de informações, reduzir inconsistências e tornar o processo de fiscalização mais eficiente.

PUBLICIDADE

A instituição também rejeitou qualquer ligação entre o novo sistema e cobrança de aluguel ou dependência financeira em declarações de Imposto de Renda. “A mentira tenta relacionar isso, de maneira confusa, com pagamentos de aluguel ou algo nesse sentido. Isso não existe, nem faz o menor sentido”, destacou a nota.

Por fim, a Receita Federal reforçou o alerta à população para não cair em desinformação. O órgão lembra que boatos como esse têm potencial de gerar insegurança e medo desnecessário. “Não caia em fake news, desconfie de quem mente pra você sem fundamento ou razão aparente, a não ser causar medo e desinformação”, concluiu.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Amazonas

Prefeito Adail Pinheiro dispensa licitação em mais de R$ 1,3 milhão com shows no aniversário de Coari

Os dados foram divulgados nas transparências da prefeitura.

há 17 minutos

Manaus

UEA celebra 3 anos da Uddae e lança os núcleos Aldtec e Sita

Novos núcleos fortalecem a transformação digital, a telessaúde e a pesquisa aplicada em saúde na região amazônica.

há 18 minutos

Brasil

Descobrindo o Turismo Sensorial: Uma Nova Forma de Explorar o Mundo

O turismo sensorial convida os viajantes a explorar com o tato, o olfato e o paladar.

há 37 minutos

Mundo

Trump ironiza treinamento militar de civis na Venezuela e chama atividade de “ameaça muito séria”

Maduro tem incentivado a mobilização de milícias civis como forma de reforçar a defesa territorial diante da pressão internacional.

há 56 minutos

Polícia

Mulher é executada a tiros dentro de casa no bairro Colônia Terra Nova em Manaus

A vítima foi atingida na porta da geladeira.

há 1 hora