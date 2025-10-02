A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Saiba as orientações do Ministério da Saúde sobre o que fazer em caso de suspeita de intoxicação por Metanol

Quando o metanol é metabolizado pelo organismo surgem efeitos mais graves.

02/10/2025 às 20:57

Ver resumo

Notícias do Brasil – Diante dos registros de mortes por intoxicação por metanol, o Ministério da Saúde (MS) emitiu recomendações nesta quarta-feira, 1, sobre o que fazer quando houver suspeita de contaminação. Até o momento, o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) registrou 59 casos suspeitos em todo o Brasil.

A principal recomendação é procurar atendimento médico imediatamente, assim que surgirem os primeiros sinais. As manifestações mais comuns logo após a ingestão da substância são similares aos de uma embriaguez, como fala pastosa e reflexos diminuídos.

Algumas horas após a ingestão, entre 12h e 24h, quando o metanol já foi metabolizado pelo organismo, surgem efeitos mais graves, como náuseas, vômitos, tontura, fraqueza, dor abdominal e outros quadros que podem evoluir para óbito. Vale destacar que, embora pareça uma ressaca comum, essas reações são mais intensas.

PUBLICIDADE

Além disso, a contaminação provoca alterações no sistema nervoso central que podem variar da sonolência até a perda da visão, uma das principais particularidades do consumo de metanol.

Leia também: Saiba quem é o influencer que escalou a torre da Ponte Rio Negro em Manaus; vídeos

Em comunicado, a pasta orienta que, ao chegar à unidade de saúde, a pessoa informe que consumiu bebida alcoólica e explique o contexto. “O ideal é que o paciente relate, por exemplo, se esteve em uma festa antes de procurar atendimento no SUS, que tipo de bebida ingeriu, se haviam rótulos nas embalagens e qual foi o horário da ingestão.”

Profissionais da saúde

PUBLICIDADE

Ao reconhecer um paciente intoxicado por metanol, os profissionais devem ligar para o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) da região para que o serviço de saúde faça a notificação e a investigação do caso.

O Brasil conta com 32 CIATox distribuídos em 19 Estados, com equipes multidisciplinares formadas por médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros profissionais. Os centros funcionam em hospitais universitários, secretarias estaduais e municipais de saúde, além de fundações estaduais.

Prevenção

PUBLICIDADE

Também em comunicado, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que, como medida de prevenção em festas, bares e eventos, a população deve adotar alguns cuidados essenciais.

Entre as orientações, estão manter-se hidratado e bem alimentado para reduzir os impactos de uma possível bebida adulterada e verificar a origem do produto, certificando-se de que o lacre da embalagem esteja intacto. Outro ponto citado é não dirigir após o consumo de álcool.

Em entrevista ao Estadão, Mariana Thibes, coordenadora do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa), destacou que outros sinais podem indicar adulterações nos produtos, como preço muito abaixo do mercado; ponto de venda informal; embalagens com rótulo mal impresso ou com erros; ausência de CNPJ, lote ou data de validade; turvação ou alteração de cor em bebidas que deveriam ser transparentes.

Estabelecimentos

PUBLICIDADE

Para os estabelecimentos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomenda ter o controle da origem das bebidas. “Mantenha notas fiscais e registros de fornecedores. Não compre de estabelecimentos clandestinos/irregulares ou de procedência duvidosa”, cita o órgão, em nota.

A agência também destaca que é importante ter cuidado quanto ao armazenamento e ao monitoramento interno dos produtos, e recomenda checar, por exemplo, se eles correspondem às especificações originais, como volume, lote e data de validade.

Além disso, é necessário ter atenção a possíveis sinais de adulteração em estoque: embalagens abertas, tampas soltas, rótulos mal colados ou coloração diferenciada. “(Também) é importante capacitar equipes para identificar sinais de adulteração e orientar consumidores”, cita a Anvisa.

Tratamento

Nos casos confirmados de intoxicação por metanol, o tratamento indicado é o etanol em grau farmacêutico, produzido por laboratórios e farmácias de manipulação com pureza adequada para uso médico. A administração, feita por via intravenosa ou oral, ocorre sempre sob controle médico. Quando há necessidade clínica, a manipulação do produto é solicitada pelos CIATox ou pelas secretarias de saúde.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Polícia

Execução em shopping teria ligação com facção em Manaus

Vítima foi surpreendida ao lado da família ao tentar pegar um táxi.

há 25 minutos

Brasil

Câmara aprova urgência para projeto que torna crime hediondo de falsificação de bebidas

Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no plenário, sem passar antes pelas comissões.

há 47 minutos

Polícia

Caso Djidja: STJ nega revogação de prisão de Hatus Silveira e mantém cautelares de Verônica Seixas

Ministro Sebastião Reis Júnior determinou que o juízo de origem reavalie prisões e cautelares.

há 57 minutos

Brasil

Blogueira é executada à tiros por suposta facção próximo a balneário; veja vídeo

Vítima foi surpreendida por dois homens armados ao deixar o balneário.

há 1 hora

Brasil

TSE abre código-fonte das urnas eletrônicas para eleições de 2026

O código-fonte é o conjunto de linhas de programação que orienta o funcionamento das urnas eletrônicas.

há 1 hora