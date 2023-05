Saiba por que carregador de celular esquenta e como evitar explosão

Redação AM POST

É provável que você já tenha se preocupado com o carregador quente ao retirá-lo da tomada. Será que vai pegar fogo? Explodir? Estragar o celular e tudo em volta dele?

Calma. Talvez um carregador quente ainda não seja motivo para esquentar a cabeça. A mudança de temperatura é natural, já que, ao carregar um aparelho, o equipamento dissipa calor. É o que explica o coordenador do curso de Engenharia de Computação do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), Angelo Sebastião Zanini.

“O carregador transforma a alimentação da tomada em uma energia compatível com o celular. Nesse processo de transformação, uma parte dessa energia vira calor e esquenta um pouco o carregador”, afirma o especialista.

Mesmo assim, segundo Zanini, o calor precisa ser “totalmente suportável”. É sinal de problema se o carregador estiver esquentando excessivamente, de um jeito que não permita colocar a mão ou comece a cheirar queimado.

Neste caso…

O que pode estar acontecendo? O especialista alerta que, se o carregador estiver muito quente, é possível que haja um defeito no próprio equipamento ou em alguma peça no celular, como um capacitor, resistor ou chip em curto-circuito, por exemplo.

E o que isso pode gerar? De acordo com Zanini, caso alguma peça esteja com defeito, ao conectar o carregador na corrente elétrica, de uma rede de 110 ou 220 volts, pode circular uma corrente excessiva no carregador, que pode esquentar demais, pegar fogo ou até explodir.

É perigoso? Apesar da possibilidade de pegar fogo e explodir, o especialista alerta que “um carregador de celular não tem a potência de matar alguém, por exemplo, mas pode ferir, queimar e assim por diante”.

Pode prejudicar o aparelho? “Se ele estiver quente excessivamente, quer dizer que há algum defeito no próprio carregador, então pode ser que haja alguma peça em curto-circuito e que venha uma tensão elétrica diretamente da rede elétrica para o aparelho… Aí sim pode prejudicar o aparelho, mas não é comum”, explica Zanini.

Quais cuidados tomar?

☔☀️ Nem chuva, nem sol: segundo o engenheiro, é importante carregar o celular em um local apropriado, longe do sol e de superfícies quentes, que podem esquentar o aparelho de forma excessiva. Além disso, deve-se evitar utilizar o celular enquanto ele está carregando em um dia de tempestade, já que, em caso de raios, pode chegar pela rede elétrica uma tensão elevada no carregador.

“Água é inimiga de corrente elétrica”: o especialista alerta que não se deve manusear o carregador de celular com a mão molhada nem carregar o aparelho em locais úmidos, como no banheiro, por exemplo. Segundo o engenheiro, “qualquer umidade pode fazer com que haja um curto-circuito nos pinos e danificar o celular ou o carregador”.

Conexão perfeita: o professor também explicou a necessidade de encaixar o carregador perfeitamente na entrada do celular. De acordo com ele, os pinos dos dois objetos precisam estar sincronizados, caso contrário, existe o risco de eles encostarem em pinos diferentes e gerarem curto-circuito.

Fonte: G1