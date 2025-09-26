A notícia que atravessa o Brasil!

Saiba quando estreia o documentário ‘The Fake Judge’ no Brasil

Vídeo fala sobre a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Por Natan AMPOST

26/09/2025 às 14:49

Notícias do Brasil – Depois de uma trajetória marcada por exibições disputadas na Europa e nos Estados Unidos, o documentário ‘The Fake Judge’ já tem data confirmada para chegar ao público brasileiro pela internet. O jornalista português Sérgio Tavares, roteirista e diretor da produção, anunciou que o filme estará disponível em seu canal no YouTube a partir do dia 1º de novembro.

Antes disso, na próxima segunda-feira, 29 de setembro, Tavares realizará uma transmissão ao vivo no Instagram, exibindo a íntegra do material. A iniciativa tem atraído atenção de brasileiros interessados em acompanhar a investigação conduzida pelo jornalista sobre a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Exibições internacionais

Nos últimos meses, The Fake Judge foi exibido em diferentes cidades europeias, reunindo tanto expatriados brasileiros quanto políticos locais atentos ao debate sobre o STF e o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Só em Lisboa, capital de Portugal, o documentário teve cinco sessões esgotadas, refletindo o interesse do público pelo tema.

Além de Lisboa, o longa foi levado ao Porto, Braga, Algarve e Portimão. Fora de Portugal, também ocorreram exibições em Barcelona e Paris, sempre com grande procura. Nos Estados Unidos, a recepção foi semelhante, atraindo comunidades brasileiras e parlamentares locais interessados em compreender a atual conjuntura política do Brasil.

Divulgação em trechos no YouTube

Para aquecer a audiência, Sérgio Tavares publicou nas últimas semanas 25 trechos do documentário em seu canal no YouTube. O material parcial aumentou a expectativa entre os espectadores, especialmente no Brasil, onde cresce o interesse por produções independentes que analisam os desdobramentos da política nacional e os embates em torno do Judiciário.

Expectativa para a estreia online

Com a chegada ao YouTube, o documentário amplia o alcance e deve atrair uma audiência ainda maior, incluindo apoiadores e críticos do ministro Alexandre de Moraes. A estratégia de lançamento gratuito na plataforma visa democratizar o acesso ao conteúdo e ampliar o debate em torno das investigações apresentadas por Tavares.

A estreia digital de The Fake Judge promete repercussão intensa no cenário político brasileiro, especialmente em meio às discussões sobre a atuação do STF e seus impactos no futuro da democracia do país.

