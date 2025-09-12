A notícia que atravessa o Brasil!

Saiba quem é o cliente que espancou garota de programa até a morte após se recusar pagar serviço sexual

Jonathan Martins é acusado de assassinar a jovem Ana Clara Veloso.

Por Marcia Jornalist

12/09/2025 às 07:37

Notícias do Brasil – A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o homicídio de Ana Clara Garcia Veloso, de 19 anos, supostamente cometido por Jonathan de Oliveira Martins, de 29 anos, em Ubá.

Jonathan, que trabalhava em uma empresa local, levava uma vida considerada normal pela comunidade.

Antes de sua morte, Ana Clara expressou preocupação em mensagens de WhatsApp sobre um cliente que apresentava comportamentos inquietantes.

Após o crime, Jonathan abandonou o corpo da jovem enrolado em um lençol diante de sua casa e seguiu para o trabalho como se nada tivesse acontecido.

As investigações revelaram manchas de sangue na residência do suspeito, que havia tentado ocultar provas. Ele foi localizado em um hospital, com ferimentos, e acabou confessando que discutiu com Ana Clara sobre o pagamento antes de a estrangular.

LEIA MAIS: Cliente espanca garota de programa até a morte após se recusar pagar serviço sexual

Jonathan foi preso em flagrante e está sob custódia da Justiça. O delegado responsável enfatizou a gravidade do ato, ressaltando a discrepância entre a vida cotidiana do suspeito e a brutalidade do crime.

