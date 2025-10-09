A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Saiba quem é o nome mais cotado para substituir Barroso no STF

A definição do novo ministro deve ocorrer nas próximas semanas, e Lula já indicou quem pretende escolher.

Por Natan AMPOST

09/10/2025 às 18:17

Ver resumo

Notícias do Brasil – O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, aparece como o nome mais cotado para assumir a vaga deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). O movimento ganhou força nesta quinta-feira (9/10), no mesmo dia em que Barroso anunciou oficialmente sua aposentadoria durante a sessão plenária da Corte.

PUBLICIDADE

Messias estava ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no momento do anúncio. Ambos participavam de compromissos oficiais na Bahia, onde o governo inaugurou a nova montadora da BYD, em Camaçari, e apresentou investimentos da Petrobras em Maragogipe, na região metropolitana de Salvador.

Segundo fontes do Planalto, o ministro viajou no avião presidencial e permaneceu ao lado de Lula em todos os compromissos do dia, reforçando sua proximidade com o presidente. Durante a cerimônia da BYD, Messias sentou-se ao lado dos senadores Angelo Coronel (PSD-BA) e Otto Alencar (PSD-BA) — dois dos principais articuladores políticos do governo no Nordeste.

Leia também: Coronel Claudenir confronta vereador Salazar para que se posicione sobre Omar Aziz: “tá sendo marionete”

PUBLICIDADE

Nos bastidores de Brasília, o nome de Jorge Messias é apontado como o favorito de Lula para a próxima nomeação ao Supremo. Conhecido por sua atuação técnica e por manter relação de confiança direta com o presidente, Messias já desempenhou papéis estratégicos durante os governos petistas, incluindo sua passagem pela Casa Civil e pela consultoria jurídica da Presidência da República.

Apesar da forte presença do ministro da AGU, o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), atual presidente do Senado, também é mencionado como alternativa. Pacheco tem o apoio do senador Davi Alcolumbre (União-AP), que desempenha papel influente na articulação das sabatinas do STF no Congresso.

O ministro Luís Roberto Barroso, por sua vez, confirmou que deve deixar a Corte na próxima semana, após concluir o processo formal de aposentadoria. Ele havia sinalizado há meses a intenção de se retirar do cargo após o fim de seu mandato como presidente do STF, encerrado em 29 de setembro, quando foi sucedido por Edson Fachin, que comandará o tribunal até 2027.

A definição do novo ministro deve ocorrer nas próximas semanas, e Lula já indicou que pretende escolher um nome “de confiança e compromisso institucional” para a vaga.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Amazonas

Wilson Lima assina ordem de serviço para pavimentação de seis quilômetros em Barreirinha pelo Asfalta Amazonas

Investimento de R$ 10 milhões vai garantir asfaltamento, meio-fio e sarjeta, melhorando mobilidade e qualidade de vida da população.

há 11 minutos

Manaus

Pedestre cai em buraco que se abriu de repente em calçada na zona Oeste de Manaus

Imagens mostram o trecho da calçada cedendo.

há 20 minutos

Brasil

Luís Barroso anuncia aposentadoria antecipada do STF e Lula indicará novo ministro 

Aos 67 anos, o ministro encerra uma trajetória de 12 anos no Supremo Tribunal Federal marcada por decisões históricas.

há 32 minutos

Brasil

Pastor é preso por lucrar R$ 3 milhões com orações geradas por IA em golpe religioso

Polícia Civil desarticula grupo que cobrava fiéis por orações via call center, com pagamentos feitos por Pix e boletos.

há 35 minutos

Brasil

Brasil avança na criação da primeira vacina 100% nacional contra a covid

Pesquisadores aguardam autorização da Anvisa para iniciar testes com mais de 5 mil voluntários em todo o país.

há 44 minutos