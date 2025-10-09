Saiba quem é o nome mais cotado para substituir Barroso no STF

Notícias do Brasil – O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, aparece como o nome mais cotado para assumir a vaga deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). O movimento ganhou força nesta quinta-feira (9/10), no mesmo dia em que Barroso anunciou oficialmente sua aposentadoria durante a sessão plenária da Corte.

Messias estava ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no momento do anúncio. Ambos participavam de compromissos oficiais na Bahia, onde o governo inaugurou a nova montadora da BYD, em Camaçari, e apresentou investimentos da Petrobras em Maragogipe, na região metropolitana de Salvador.

Segundo fontes do Planalto, o ministro viajou no avião presidencial e permaneceu ao lado de Lula em todos os compromissos do dia, reforçando sua proximidade com o presidente. Durante a cerimônia da BYD, Messias sentou-se ao lado dos senadores Angelo Coronel (PSD-BA) e Otto Alencar (PSD-BA) — dois dos principais articuladores políticos do governo no Nordeste.

Nos bastidores de Brasília, o nome de Jorge Messias é apontado como o favorito de Lula para a próxima nomeação ao Supremo. Conhecido por sua atuação técnica e por manter relação de confiança direta com o presidente, Messias já desempenhou papéis estratégicos durante os governos petistas, incluindo sua passagem pela Casa Civil e pela consultoria jurídica da Presidência da República.

Apesar da forte presença do ministro da AGU, o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), atual presidente do Senado, também é mencionado como alternativa. Pacheco tem o apoio do senador Davi Alcolumbre (União-AP), que desempenha papel influente na articulação das sabatinas do STF no Congresso.

O ministro Luís Roberto Barroso, por sua vez, confirmou que deve deixar a Corte na próxima semana, após concluir o processo formal de aposentadoria. Ele havia sinalizado há meses a intenção de se retirar do cargo após o fim de seu mandato como presidente do STF, encerrado em 29 de setembro, quando foi sucedido por Edson Fachin, que comandará o tribunal até 2027.

A definição do novo ministro deve ocorrer nas próximas semanas, e Lula já indicou que pretende escolher um nome “de confiança e compromisso institucional” para a vaga.