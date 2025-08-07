Saiba quem são os 41 senadores que assinaram pedido de impeachment de Moraes

Notícias do Brasil – A oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), liderada pelo Partido Liberal (PL), protocolou nesta quinta-feira (7/8) um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A iniciativa ocorreu após a coleta das 41 assinaturas necessárias de senadores — número equivalente à maioria absoluta dos 81 membros da Casa, conforme exige o regimento interno do Senado Federal.

O movimento foi intensificado nos últimos dias como reação à decisão de Moraes de decretar prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com tornozeleira eletrônica e restrições de visitas. A ala bolsonarista do Congresso Nacional articulou o pedido como forma de pressão política sobre o Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que detém poder para dar andamento ou arquivar a solicitação.

A 41ª assinatura foi confirmada nesta manhã pelo senador Laércio Oliveira (PP-SE). No dia anterior, o líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), já havia divulgado uma imagem com os rostos dos outros 40 parlamentares favoráveis à abertura do processo.

Com a marca alcançada, os senadores de oposição anunciaram o fim da obstrução no plenário e a desocupação da Mesa Diretora, transferindo agora a pressão para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que tem o poder de decidir se aceita o pedido e pauta o processo.

Lista dos 41 senadores que assinaram o pedido de impeachment

De acordo com a oposição, os parlamentares que subscreveram o pedido são:

Alan Rick (União-AC) Alessandro Vieira (MDB-SE) Carlos Portinho (PL-RJ) Cleitinho (Republicanos-MG) Ciro Nogueira (PP-PI) Eduardo Girão (Novo-CE) Damares Alves (Republicanos-DF) Daniela Ribeiro (PSD-PB) Dr. Hiran (PP-RR) Dr. Eudócia (PSB-AL) Eduardo Gomes (PL-TO) Esperidião Amin (PP-SC) Flávio Bolsonaro (PL-RJ) Hamilton Mourão (Republicanos-RS) Jaime Bagattoli (PL-RO) Jorge Seif (PL-SC) Laércio Oliveira (PP-SE) Luis Carlos Heinze (PP-RS) Lucas Barreto (PSD-AP) Magno Malta (PL-ES) Marcos Pontes (PL-SP) Marcos Rogério (PL-RO) Mecias de Jesus (Republicanos-RR) Nelsinho Trad (PSD-MS) Nelson Trad (PSD-MS) Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) Plínio Valério (PSDB-AM) Rogério Marinho (PL-RN) Romário (PL-RJ) Soraya Thronicke (Podemos-MS) Styvenson Valentim (Podemos-RN) Tereza Cristina (PP-MS) Wellington Fagundes (PL-MT) Wilder Morais (PL-GO) Zequinha Marinho (Podemos-PA) Sérgio Moro (União-PR) Marcos do Val (Podemos-ES) Jorge Kajuru (PSB-GO) Flávio Arns (PSB-PR) Esperidião Amin (PP-SC) Eliziane Gama (PSD-MA)

O que acontece agora

De acordo com o regimento do Senado, são necessárias 41 assinaturas (maioria absoluta) para que o pedido de impeachment seja admitido. No entanto, o avanço do processo depende da decisão de Davi Alcolumbre, presidente da Casa, que até o momento não demonstrou disposição para aceitar o pedido.

Caso aceite, será instaurada uma comissão especial para análise do mérito. Para que Moraes seja afastado do cargo, o julgamento em plenário exige a aprovação de dois terços dos senadores — 54 votos.

A iniciativa, que ganhou força após a decisão de Alexandre de Moraes pela prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), representa uma escalada nas tensões entre o STF e o grupo bolsonarista no Congresso.