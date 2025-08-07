Saiba quem são os 41 senadores que assinaram pedido de impeachment de Moraes

Notícias do Brasil – A oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), liderada pelo Partido Liberal (PL), protocolou nesta quinta-feira (7/8) um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A iniciativa ocorreu após a coleta das 41 assinaturas necessárias de senadores — número equivalente à maioria absoluta dos 81 membros da Casa, conforme exige o regimento interno do Senado Federal.
O movimento foi intensificado nos últimos dias como reação à decisão de Moraes de decretar prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com tornozeleira eletrônica e restrições de visitas. A ala bolsonarista do Congresso Nacional articulou o pedido como forma de pressão política sobre o Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que detém poder para dar andamento ou arquivar a solicitação.
A 41ª assinatura foi confirmada nesta manhã pelo senador Laércio Oliveira (PP-SE). No dia anterior, o líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), já havia divulgado uma imagem com os rostos dos outros 40 parlamentares favoráveis à abertura do processo.
Com a marca alcançada, os senadores de oposição anunciaram o fim da obstrução no plenário e a desocupação da Mesa Diretora, transferindo agora a pressão para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que tem o poder de decidir se aceita o pedido e pauta o processo.
Lista dos 41 senadores que assinaram o pedido de impeachment
De acordo com a oposição, os parlamentares que subscreveram o pedido são:
-
Alan Rick (União-AC)
-
Alessandro Vieira (MDB-SE)
-
Carlos Portinho (PL-RJ)
-
Cleitinho (Republicanos-MG)
-
Ciro Nogueira (PP-PI)
-
Eduardo Girão (Novo-CE)
-
Damares Alves (Republicanos-DF)
-
Daniela Ribeiro (PSD-PB)
-
Dr. Hiran (PP-RR)
-
Dr. Eudócia (PSB-AL)
-
Eduardo Gomes (PL-TO)
-
Esperidião Amin (PP-SC)
-
Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
-
Hamilton Mourão (Republicanos-RS)
-
Jaime Bagattoli (PL-RO)
-
Jorge Seif (PL-SC)
-
Laércio Oliveira (PP-SE)
-
Luis Carlos Heinze (PP-RS)
-
Lucas Barreto (PSD-AP)
-
Magno Malta (PL-ES)
-
Marcos Pontes (PL-SP)
-
Marcos Rogério (PL-RO)
-
Mecias de Jesus (Republicanos-RR)
-
Nelsinho Trad (PSD-MS)
-
Nelson Trad (PSD-MS)
-
Oriovisto Guimarães (Podemos-PR)
-
Plínio Valério (PSDB-AM)
-
Rogério Marinho (PL-RN)
-
Romário (PL-RJ)
-
Soraya Thronicke (Podemos-MS)
-
Styvenson Valentim (Podemos-RN)
-
Tereza Cristina (PP-MS)
-
Wellington Fagundes (PL-MT)
-
Wilder Morais (PL-GO)
-
Zequinha Marinho (Podemos-PA)
-
Sérgio Moro (União-PR)
-
Marcos do Val (Podemos-ES)
-
Jorge Kajuru (PSB-GO)
-
Flávio Arns (PSB-PR)
-
-
Eliziane Gama (PSD-MA)
O que acontece agora
De acordo com o regimento do Senado, são necessárias 41 assinaturas (maioria absoluta) para que o pedido de impeachment seja admitido. No entanto, o avanço do processo depende da decisão de Davi Alcolumbre, presidente da Casa, que até o momento não demonstrou disposição para aceitar o pedido.
Caso aceite, será instaurada uma comissão especial para análise do mérito. Para que Moraes seja afastado do cargo, o julgamento em plenário exige a aprovação de dois terços dos senadores — 54 votos.
A iniciativa, que ganhou força após a decisão de Alexandre de Moraes pela prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), representa uma escalada nas tensões entre o STF e o grupo bolsonarista no Congresso.