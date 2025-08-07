A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Saiba quem são os 41 senadores que assinaram pedido de impeachment de Moraes

Apenas um senador amazonense assinou o pedido; veja quem é.

Por Jonas Souza

07/08/2025 às 13:34 - Atualizado em 07/08/2025 às 14:03

Notícias do Brasil  – A oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), liderada pelo Partido Liberal (PL), protocolou nesta quinta-feira (7/8) um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A iniciativa ocorreu após a coleta das 41 assinaturas necessárias de senadores — número equivalente à maioria absoluta dos 81 membros da Casa, conforme exige o regimento interno do Senado Federal.

PUBLICIDADE

Leia mais: Após incêndio, trabalhadores da EFFA terão empregos mantidos e vão ganhar benefício em Manaus; confira

O movimento foi intensificado nos últimos dias como reação à decisão de Moraes de decretar prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com tornozeleira eletrônica e restrições de visitas. A ala bolsonarista do Congresso Nacional articulou o pedido como forma de pressão política sobre o Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que detém poder para dar andamento ou arquivar a solicitação.

PUBLICIDADE

A 41ª assinatura foi confirmada nesta manhã pelo senador Laércio Oliveira (PP-SE). No dia anterior, o líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), já havia divulgado uma imagem com os rostos dos outros 40 parlamentares favoráveis à abertura do processo.

Com a marca alcançada, os senadores de oposição anunciaram o fim da obstrução no plenário e a desocupação da Mesa Diretora, transferindo agora a pressão para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que tem o poder de decidir se aceita o pedido e pauta o processo.

Lista dos 41 senadores que assinaram o pedido de impeachment

De acordo com a oposição, os parlamentares que subscreveram o pedido são:

PUBLICIDADE

  1. Alan Rick (União-AC)

  2. Alessandro Vieira (MDB-SE)

  3. Carlos Portinho (PL-RJ)

  4. Cleitinho (Republicanos-MG)

  5. Ciro Nogueira (PP-PI)

  6. Eduardo Girão (Novo-CE)

  7. Damares Alves (Republicanos-DF)

  8. Daniela Ribeiro (PSD-PB)

  9. Dr. Hiran (PP-RR)

  10. Dr. Eudócia (PSB-AL)

  11. Eduardo Gomes (PL-TO)

  12. Esperidião Amin (PP-SC)

  13. Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

  14. Hamilton Mourão (Republicanos-RS)

  15. Jaime Bagattoli (PL-RO)

  16. Jorge Seif (PL-SC)

  17. Laércio Oliveira (PP-SE)

  18. Luis Carlos Heinze (PP-RS)

  19. Lucas Barreto (PSD-AP)

  20. Magno Malta (PL-ES)

  21. Marcos Pontes (PL-SP)

  22. Marcos Rogério (PL-RO)

  23. Mecias de Jesus (Republicanos-RR)

  24. Nelsinho Trad (PSD-MS)

  25. Nelson Trad (PSD-MS)

  26. Oriovisto Guimarães (Podemos-PR)

  27. Plínio Valério (PSDB-AM)

  28. Rogério Marinho (PL-RN)

  29. Romário (PL-RJ)

  30. Soraya Thronicke (Podemos-MS)

  31. Styvenson Valentim (Podemos-RN)

  32. Tereza Cristina (PP-MS)

  33. Wellington Fagundes (PL-MT)

  34. Wilder Morais (PL-GO)

  35. Zequinha Marinho (Podemos-PA)

  36. Sérgio Moro (União-PR)

  37. Marcos do Val (Podemos-ES)

  38. Jorge Kajuru (PSB-GO)

  39. Flávio Arns (PSB-PR)

  40. Esperidião Amin (PP-SC)

  41. Eliziane Gama (PSD-MA)

O que acontece agora

De acordo com o regimento do Senado, são necessárias 41 assinaturas (maioria absoluta) para que o pedido de impeachment seja admitido. No entanto, o avanço do processo depende da decisão de Davi Alcolumbre, presidente da Casa, que até o momento não demonstrou disposição para aceitar o pedido.

Caso aceite, será instaurada uma comissão especial para análise do mérito. Para que Moraes seja afastado do cargo, o julgamento em plenário exige a aprovação de dois terços dos senadores — 54 votos.

A iniciativa, que ganhou força após a decisão de Alexandre de Moraes pela prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), representa uma escalada nas tensões entre o STF e o grupo bolsonarista no Congresso.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Amazonas

Corpo de Bombeiros zera focos de incêndio no Distrito Industrial 2 em menos de 48h

Corporação faz agora o rescaldo do local do incêndio com a remoção dos entulhos queimados.

há 10 minutos

Brasil

Senado aprova isenção de IR para quem ganha até dois salários-mínimos

A isenção vai valer a partir de maio do mês-calendário 2025.

há 13 minutos

Curiosidades

Park Bo-gum vem ao Brasil pela primeira vez e promete encontro inesquecível com os fãs

Estrela de doramas como Love in the Moonlight e Se a Vida te Der Tangerinas, ator sul-coreano se apresenta em São Paulo em setembro e emociona dorameiras brasileiras

há 17 minutos

Amazonas

Jovem tem tórax perfurado por pedaço de madeira durante trabalho rural no Amazonas

Acidente aconteceu enquanto preparava roça; vítima foi transferida de helicóptero para Manaus devido à gravidade.

há 22 minutos

Curiosidades

Hildegard Trutz: a perturbadora história da mulher que gerou um filho para Hitler

Durante o regime nazista, mulheres arianas foram selecionadas para gerar filhos da “raça pura” por meio de um programa estatal secreto. Hildegard Trutz foi uma delas.

há 36 minutos